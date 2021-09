Lui è peggio di me: novità e ospiti dello show di Marco Giallini e Giorgio Panariello in onda stasera su Rai3

Dopo il successo della scorsa stagione, Giorgio Panariello e Marco Giallini tornano stasera, giovedì 23 settembre 2021, alle 21.20 su Rai3, con la seconda edizione del loro sit show. Tra monologhi, interviste, gag e momenti musicali, i due artisti, apparentemente così diversi tra loro e diventati amici quasi per caso, si ritroveranno nuovamente sullo stesso palco per intrattenere con leggerezza e simpatia il pubblico in sala (quest’anno finalmente presente con tutte le accortezze del caso e nel rispetto dei protocolli sanitari) e i telespettatori, coinvolgendo amici e colleghi del mondo del cinema, della televisione e della musica.

Lui è peggio di me: le cose da sapere sulla prima puntata dello show di Rai3

Lui è peggio di me: il format cambierà o rimarrà lo stesso?

Per quanto riguarda il format, non si sa nulla sulle novità che potrebbero essere state apportate alla versione dello scorso anno. Se non che i due conduttori, che andavano in onda da due ambienti diversi separati da una parete centrale (Panariello seduto dietro a una tipica scrivania in uno studio da talk show americano, Giallini in un moderno loft) e, nel corso della serata, dialogavano con gli ospiti, scambiandoseli, potrebbero aver pensato di accorciare la distanza che li separava. Per il resto, rimane il tono scanzonato delle chiacchierate, la totale assenza di satira politica e il giusto equilibrio tra riflessione e intrattenimento che, grazie a uno straordinario incrocio di spazi e temi, ha conquistato il gradimento del pubblico e la critica.

Lui è peggio di me: nuova stagione si aggiungono al cast Max Angioini e Anna Ferzetti

Accanto ai due padroni di casa, si aggiungono al cast due presenze fisse, che hanno il compito di dare manforte ai presentatori e divertire gli spettatori di serata in serata. Si tratta del comico comasco Max Angioni e dell’attrice romana Anna Ferzetti.

Lui è peggio di me: gli ospiti di stasera 23 settembre

A giudicare dalle anticipazioni diffuse sul web, il parterre di ospiti di stasera sembra abbastanza ricco. Faranno la loro comparsa a Lui è peggio di me Fabio Caressa e Beppe Bergomi, una delle coppie di telecronisti più famose d’Italia che, dopo aver fatto la storia col commento dei Mondiali di Berlino nel 2006, ci hanno fatto compagnia anche la scorsa estate nella corsa degli Azzurri al titolo di Campioni d’Europa. Ma non finisce qui. Saliranno sul palco anche Enrico Bertolino, un’istituzione del cabaret italiano, e tre grandi musicisti della scena pop e soul nostrana: Mario Biondi, Raphael Gualazzi e Ron.