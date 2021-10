Lui è peggio di me stasera 7 ottobre su Rai3: Filippa Lagerback, carriera e vita privata

La strana coppia formata da Giorgio Panariello e Marco Giallini ritorna stasera, giovedì 7 ottobre 2021, alle 21.15 su Rai3, col terzo appuntamento di Lui è peggio di me. Tra monologhi, chiacchierate con gli ospiti in studio, canzoni e gag, i due attori offrono al pubblico due ore di spettacolo stimolanti e piacevoli, coinvolgendo amici e colleghi del mondo del cinema, della musica e della televisione e contando sulla partecipazione fissa del comico Max Angioni e dell’attrice Anna Ferzetti. L’obiettivo? Mettere in piedi un sit-show unico nel suo genere, che sappia far ridere e, nell’ironia, offra gli spunti giusti per far riflettere.

Lui è peggio di me: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera

Lui è peggio di me: gli ospiti della serata

Nella puntata di stasera, i padroni di casa divideranno il palcoscenico con l’attore, scrittore e conduttore radiofonico Fabio Volo, il duo siciliano Ficarra e Picone e la co-conduttrice di Che tempo che fa Filippa Lagerback. Ovviamente, spazio anche alla musica con Alex Britti e Nek.

Lui è peggio di me: la carriera di Filippa Lagerback

Classe 1973, svedese, sin dagli inizi della sua carriera, Filippa Lagerback non si è mai posta limiti. Atteggiamento che l’ha portata a ritagliarsi uno spazio nel mondo della moda e, successivamente, in quello della televisione. Dopo una serie di esperienze come fotomodella, ha cambiato direzione, virando verso il mondo dello spettacolo. Nel 1993 ha mosso i suoi primi passi sul piccolo schermo, debuttando come protagonista dello spot pubblicitario della birra Peroni. Qualche anno dopo, nel 1996, è sbarcata anche al cinema, col film Silenzio…si nasce di Giovanni Veronesi e, tra 1998 e 1999, ha preso le redini del preserale a premi di Canale 5 Superboll, accanto a Fiorello. Da quei primi lavori, il suo curriculum si è gradualmente riempito di progetti sempre più numerosi e variegati, tra Mediaset e Rai. Nel 2000, ha condotto con Marco Balestri, Alessia Merz e Samantha De Grenet due edizioni del programma comico Candid Angels e, successivamente, Strano ma vero con Gene Gnocchi e Cristina Parodi. Tra 2001 e 2004, si è divisa tra il programma musicale di Italia Uno Controvento, Circo Massimo su Rai Tre e i reality show Farmen (La fattoria) e Drömmen om Italien (Il sogno italiano) su TV4, emittente svedese. Fino a quando, nella primavera del 2005, non è sbarcata a Che tempo che fa come co-conduttrice di Fabio Fazio. A lei spetta introdurre gli ospiti intervistati durante la puntata e, spesso, interagire col conduttore. Nel 2012, si è spostata momentaneamente su La7D per affiancare Pino Strabioli in That’s Italia, una rubrica dedicata alla scoperta di un’Italia insolita e, nel 2017, su Tv8 è stata uno dei volti del talk show The Real. Dal 2014 conduce, su Bike Channel, In bici con Filippa. Tra i tanti impegni lavorativi e una carriera parallela da influencer, particolarmente focalizzata sulla moda e il beauty, Filippa Lagerback è riuscita a trovare anche il tempo di scrivere un libro: ad aprile 2013 è uscita la sua prima opera, Io pedalo. E tu?.

Lui è peggio di me: vita privata di Filippa Lagerback

Dal 2001, Filippa Lagerback è legata sentimentalmente al presentatore Daniele Bossari, da cui ha avuto una figlia, Stella, nata nel 2003. Nel novembre 2017, durante la semifinale del Grande Fratello Vip, Bossari le ha chiesto in diretta televisiva di sposarlo. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile il 1 giugno 2018 in una villa nei pressi di Varese ed è stato protagonista di un documentario, Il matrimonio di Daniele e Filippa – Enzo Miccio Wedding Planner, trasmesso in prima serata su Real Time. Innamoratisi proprio grazie allo spot che ha aperto le porte della televisione alla conduttrice svedese, i due stanno ormai insieme da più di vent’anni ma la loro relazione non è sempre stata serena come adesso. In una serie di interviste, infatti, hanno parlato di come, per anni, abbiano dovuto fare i conti con la depressione di Bossari. Un periodo lungo e complicato, che sono riusciti ad affrontare e a superare insieme. Anche grazie all’amore di Stella che, dopo aver conseguito il diploma di maturità alla Scuola Europea di Varese, sta iniziando a muoversi nel mondo dei social come influencer, affiancando spesso la mamma in servizi e campagne pubblicitarie. E, da qualche mese, ha deciso di lasciare la casa in cui è cresciuta per andare a vivere con il fidanzato Riccardo, spesso immortalato in molti degli scatti pubblicati sui suoi profili social.