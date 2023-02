Lufthansa, guasto al sistema informatico: disagi e voli cancellati

Forti disagi per Lufthansa, infatti la compagnia tedesca è stata colpita da un guasto al sistema informatico. Per questa ragione, ci sono stati tantissimi voli cancellati e i passeggeri sono rimasti senza volo, lamentandosi sui social.

Il guasto al sistema informatico Lufthansa

La compagnia tedesca Lufthansa ha confermato il blocco dei voli a causa di un guasto informatico che ha coinvolto il sistema in uso. Inoltre, la compagnia non ha specificato le cause di questo guasto e alcuni hanno anche ipotizzato che si possa trattare di un attacco informatico. L’agenzia di informazione Bloomberg ha riportato che a causa del tilt informatico, Lufthansa starebbe lasciando in pista tutti i suoi voli, annullando i trasporti per i passeggeri.

Il personale della compagnia tedesca poi, starebbe aiutando i passeggeri a scegliere soluzioni alternative ai voli, optando per treni o altri mezzi di trasporto. Le autorità temono anche che lo scalo di Francoforte possa paralizzarsi nelle prossime ore con voli in arrivo che chiedono di atterrare in pista e voli in partenza che rimangono fermi in attesa di ulteriori indicazioni. Per questa ragione, alcuni voli Lufthansa sono stati dirottati verso altri aeroporti come Norimberga, Colonia e Dusseldorf.

Un precedente recente

Il guasto al sistema informatico Lufthansa ha coinvolto tutti i voli del gruppo. Per questa ragione, anche i voli delle compagnie Austrian Airlines, Brussels Airlines e Swiss sono bloccati e non possono lasciare la pista degli aeroporti.

Sempre Bloomberg poi, ha riferito che non è ancora chiaro se il blocco del sistema informatico della compagnia tedesca sia da collegare a quello subito dalla SAS, compagnia aerea scandinava, di questa settimana. Per questa ragione, si sta indagando, così da scoprire le cause di questo problema e risolverlo più velocemente possibile, visto che tantissimi passeggeri sono in difficoltà.