Lufthansa, sindacato annuncia sciopero per mercoledì 27 luglio

Lufthansa in sciopero: la mobilitazione del 27 luglio riguarda il personale di terra e partirà in Germania, sede della compagnia aerea, ma causerà disagi, ritardi e cancellazioni anche negli aeroporti italiani. La compagnia aveva già annunciato una cancellazione di circa 3.000 voli tra luglio e agosto del 2022 anche a causa della mancanza di personale per via delle ferie e degli effetti della pandemia.

Lufthansa in sciopero mercoledì 27 luglio

L’astensione dal lavoro è stata indetta dal sindacato tedesco Verdi e dovrebbe iniziare alle 3.45 di mercoledì e durare fino alle 6 di giovedì. Alla base dello stop vi è la richiesta di aumento della pressione sulla dirigenza e il reclamo di un aumento del 9,5% di salario. Lo stesso sindacato ha avvisato di massicce cancellazioni di voli e ritardi che aggraveranno ulteriormente la già tesa situazione del personale negli aeroporti tedeschi. Gli orari garantiti saranno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 secondo le fasce orarie di tutela ENAC.

I motivi dello stop

In Italia il fenomeno dei voli cancellati dalle compagnie aeree riguarda circa 7.000 voli – su 41 mila voli cancellati in Europa – tra il 1 luglio e il 30 settembre 2022. Non solo Lufthansa: molte compagnie aeree low cost – alcune delle quali hanno scioperato il 25 giugno e il 17 luglio – hanno cancellato numerose tratte.

Da cosa dipende? Il motivo principale riguarda gli operatori del settore. In generale, gli stipendi sono stati ridotti, le condizioni di lavoro sono peggiorate e il personale scarseggia. Oltre a questo, c’è il caro carburante che investe tutti i trasporti, anche quello aereo.

Infine, anche l’aumento della richiesta dei biglietti – che hanno visto raddoppiare il loro prezzo – legato allo stop della pandemia ha trovato una risposta impreparata da parte degli aeroporti, come dimostrerebbe il blocco della consegna dei bagagli all’aeroporto di Londra. Infatti, le cancellazioni portano i passeggeri a riorganizzarsi, anche perché spesso gli scioperi riguardano il traffico interno. Non sempre la tratta viene cancellata del tutto: l’aereo può portare un ritardo anche di 1-2 ore rispetto alla tabella di marcia causando disagio soprattutto per chi viaggia con le coincidenze.