L’ufficiale e la spia, stasera su Rai 1: la vera storia dell’Affare Dreyfus raccontata nel film

Louis Garrel e Jean Dujardin sono i protagonisti de L’ufficiale e la spia, in onda stasera, venerdì 7 gennaio 2021, alle 21.20 su Rai 2. Diretto da Roman Polánski e uscito nelle sale nel 2019, il film si ispira all’omonimo romanzo di Robert Harris publicato nel 2013 e si propone di raccontare le indagini del colonnello Georges Picquart sul cosiddetto Affare Dreyfus.

L'ufficiale e la spia: le cose da sapere sul film

L’ufficiale e la spia: la trama

È il 5 gennaio 1895, quando il Capitano Alfred Dreyfus viene degradato e condannato all’ergastolo sull’Isola del Diavolo con l’accusa di spionaggio per conto dei Tedeschi. Fra i testimoni del processo c’è anche il colonnello Georges Picquart che, qualche tempo dopo, viene promosso a capo della Sezione di statistica, la stessa unità di controspionaggio militare che aveva messo alla gogna Dreyfus. Insospettito da una serie di incongruenze, il militare riaprirà nuovamente il caso e inizierà un’indagine personale che ne metterà a rischio non solo l’onore ma anche la sopravvivenza.

L’ufficiale e la spia: il cast

Accanto a Louis Garrel e Jean Dujardin nei panni, rispettivamente, di Alfred Dreyfus e Jean Dujardin, nel cast de L’ufficiale e la spia figurano anche Emmanuelle Seigner (Pauline Monnier), Grégory Gadebois (Maggiore Hubert Joseph Henry), Mathieu Amalric (Alphonse Bertillon), Melvil Poupad (Fernand Labori), André Marcon (Émile Zola), Denis Podalydès (Edgar Demange), Damien Bonnard (Desvernine), Vincent Pérez (Louis Leblois) e Luca Barbareschi (Philippe Monnier).

L’ufficiale e la spia: la storia dell’Affare Dreyfus

L’ufficiale e la spia: il ritrovamento della lettera

Scoppiato in Francia nel 1894, l’Affare Dreyfus ebbe come protagonista il capitano alsaziano di origine ebraica Alfred Dreyfus, ingiustamente accusato di alto tradimento nei confronti della nazione. Tutto è partito dal rinvenimento di una lettera fatta a brandelli, nella quale un ufficiale francese anonimo dichiarava di inviare un plico di documenti militari inerenti la sicurezza nazionale. Non si trattava, dunque, di semplici frammenti di carta: quella missiva rivelava la presenza di una spia francese che, dall’interno delle forze armate, tramava a favore della Germania.

L’ufficiale e la spia: Alfred Dreyfus sotto accusa e le indagini

I sospetti ricaddero subito sull’ufficiale ebreo Alfred Dreyfus che, etichettato come traditore, venne rimesso al consiglio di guerra, sulla base di prove inconsistenti come leggere similitudini tra la grafia dell’uomo e quella della lettera. Divenne così vittima di un vero e proprio errore giudiziario, favorito dal clima di crescente antisemitismo che pervadeva la società francese, ancora peraltro scossa dalla perdita di Alsazia e Lorena contro la Prussia di Bismarck nel 1871. Il 22 dicembre 1894 venne pronunciata la sentenza: Dreyfus venne dichiarato colpevole e, oltre all’umiliazione della degradazione, venne sottoposto anche alla deportazione perpetua sull’Isola del Diavolo. La moglie e il fratello iniziarono immediatamente a battersi per sostenerne la causa e proclamarne a gran voce l’innocenza. Nulla si mosse fino alla primavera del 1896 quando, grazie all’intercessione del colonnello Picquart, alla guida dell’ufficio informazioni dello Stato Maggiore, furono individuate numerose e reali affinità calligrafiche tra la scrittura del maggiore di fanteria Ferdinand Walsin-Esterhazy e quella del reperto che diede origine all’iter giudiziario. Un anno dopo, il fratello di Dreyfus, Mathieu, decise di denunciare Esterhazy ma quella mossa non ebbe affatto l’effetto sortito perché il soldato venne assolto.

L’ufficiale e la spia: le conseguenze dell’affare e il J’accuse di Émile Zola

Il caso rappresentò un crocevia tra la disfatta francese nella Guerra franco-prussiana e il primo conflitto mondiale. Lasciando dietro di sé uno strascico di serie conseguenze: sconvolse, infatti, il sistema politico, inducendo ministri e governi a dare le dimissioni e portando il Paese sull’orlo del colpo di stato. Ma non solo. L’assoluzione di Esterhazy diede origine a una vera e propria guerra interna tra due fazioni: i ‘dreyfusardi’, che difendevano l’innocenza di Dreyfus, e gli ‘antidreyfusardi’, convinti sostenitori della sua colpevolezza. Tra coloro che parteggiarono per il capitano spiccò, in particolare, lo scrittore Émile Zola, che si distinse nel dibattito politico col suo celebre J’accuse. Nell’epistola, pubblicata il 13 gennaio sul quotidiano L’Aurore, si trattava di una missiva e destinata al capo di stato Félix Faure, l’intellettuale difendeva con convinzione l’uomo, descrivendolo come la vittima di una crudele caccia alle streghe nella Francia piegata al volere del nemico tedesco. Quel gesto fu rivoluzionario. Zola venne inquisito per vilipendio ma, il giorno dopo, sempre sullo stesso giornale, fece la sua comparsa il cosiddetto Manifesto degli Intellettuali. Siglando una petizione, uomini di cultura del calibro di Manet, André Gide, Jules Renard, presero le parti del collega e di Dreyfus, richiedendo una revisione del processo e osteggiando a viso aperto le politiche dello Stato Maggiore. Che, ovviamente, rifiutandosi di rimanere con le mani in mano, fece arrestare il direttore della testata e scatenò una spietata campagna di diffamazione contro ebrei, democratici e liberali, approfittando dell’appoggio di un’altra cospicua fetta di stampa.

L’ufficiale e la spia: la lunga strada verso il lieto fine

Nel 1899, nuove investigazioni condussero a un nuovo verdetto: il consiglio di guerra, riunitosi a Rennes, condannò Dreyfus a 10 anni di prigione. Sentenza che, per sua fortuna, non trovò applicazione: il Presidente della Repubblica Émile Loubet decise, infatti, di concedere la grazia al militare. Fu solo dopo numerosi passaggi e l’annullamento di ulteriori provvedimenti che Dreyfus venne finalmente reintegrato nell’esercito. E, qualche anno dopo, riuscì a ottenere addirittura una promozione al grado di tenente colonnello. Le sofferenze e le tribolazioni di quel periodo nero non rimasero solo un ricordo: nel 1901, decise di metterle su carta, pubblicando un testo autobiografico dal titolo Cinq années de ma vie. Morì a Parigi nel 1935.