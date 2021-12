Ludovico Tersigni conduttore di X Factor indagato per diffamazione a Ravenna

Grane giudiziarie per Ludovico Tersigni, 26enne conduttore di XFactor. La procura di Ravenna lo ha indagato per diffamazione aggravata in seguito alla querela presentata dal titolare del Matilda Disco Touchè, una discoteca di Marina di Ravenna. L’attore romano, come riportato da il Resto del Carlino e dal Corriere della Sera, alla fine di una serata finita a suo dire non nel migliore dei modi tra il 31 luglio e il primo agosto 2020 avrebbe invitato su Instagram a boicottare il locale dopo aver raccontato di essere stato aggredito da due presunti buttafuori. Il post incriminato era stato subito cancellato, ma non prima che fosse commentato da più di un centinaio di utenti. La faccenda sembrava essersi chiarita dopo alcuni messaggi scambiati in privato con i gestori del locale nei quali Tersigni si riprometteva di tornare nella discoteca assicurando di «essersi sempre divertito al Matida». Un confronto che però non gli ha evitato grane giudiziarie. A ottobre 2020 il titolare del locale ha infatti presentato querela contro l’attore e la Procura di Ravenna ha notificato a Tersigni l’avviso di conclusione delle indagini.

Tersigni indagato a Ravenna: dopo il racconto su Instagram la cancellazione del post e del profilo

Tersigni, che si trovava in Romagna per girare alcune puntate della serie Netflix Summertime ambientata nella vicina Cesenatico, alla fine della serata aveva raccontato su Instagram (dove era seguito da 280 mila follower) di essere stato aggredito fisicamente e verbalmente da due uomini presumibilmente addetti alla security. «Io e due mi amici siamo stati spinti – io addosso a una parete – da due individui in maglietta nera e auricolare senza ragione», si leggeva nel post in cui l’attore invitava appunto al boicottaggio del locale. Diversa la versione del titolare del Matilda secondo cui Tersigni non avrebbe voluto pagare alcuni drink. L’attore dopo aver cancellato il post incriminato aveva anche abbandonato il social. Lo scorso maggio al Corriere aveva detto di «stare benissimo senza i social (..) sono dei buchi neri, non riesco a gestirli, finisce che ci passo troppo tempo, diventano un’assuefazione, cerchi sempre una nuova cosa, la foto più figa di quella che hai appena visto. Non ce la faccio, sono uno soltanto e lì ci sono troppe cose da seguire. Per chi lavora con l’immagine c’è anche il rischio di un’inflazione, ti fa perdere credibilità, ti dà in pasto a un pubblico che non ti conosce. Senza social ho la vita mia e faccio come mi pare».