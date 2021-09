Ludovico Tersigni, chi è il conduttore di X Factor 2021: carriera e vita privata

X Factor, atto 15. Il talent show di Sky torna stasera 16 settembre, alle 21,15 su Sky Uno e Tv8, con la prima puntata delle Audizioni di un’edizione interamente rinnovata. Dopo l’addio di Alessandro Cattelan, approdato alla Rai, a raccogliere il testimone della conduzione è Ludovico Tersigni, celebre per la sua recitazione nella web serie Skam Italia. Invariata invece la giuria che, per il secondo anno consecutivo, vanterà la presenza di Emma, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton.

X Factor 2021, giuria e regole della nuova edizione

«X Factor è la shining star del DNA di Sky», ha dichiarato in conferenza stampa Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia. «Rappresenta la contemporaneità, perché racconta il presente e a volte lo precorre, e la ricerca del talento». Le ha fatto eco Nils Hartmann, Senior Director Original Productions dell’azienda, che ha parlato di un’edizione in grado di «far dialogare i genitori e i figli con l’abbattimento dei limiti preesistenti». Ed è proprio il crollo di alcune barriere a rappresentare l’altra grande novità di X Factor 15. Come as you are (Vieni come sei) recita il motto della nuova stagione. Addio infatti alle quattro categorie che dividevano i concorrenti fra uomini e donne, under e over. Band e solisti, senza alcuna distinzione, potranno far parte della stessa squadra, dato che a guidare la scelta dei giudici saranno solo la proposta musicale e la progettualità artistica.

Per i giudici, una sola regola fissa nella scelta dei membri della propria squadra: ognuno dovrà portare con sé ai Live almeno un solista e una band. Nessuna novità invece per quanto riguarda il format delle puntate. Dopo i primi tre appuntamenti con le Audizioni, spazio alle due serate dei Bootcamp e il temuto momento delle sedie, dove i cantanti per ogni squadra passeranno da 12 a 5. A seguire ci saranno gli Home Visit, dove altri due membri di ogni team dovranno salutare il talent, prima di dare il via agli attesissimi Live che andranno in scena a partire dal 28 ottobre dal Teatro Repower di Assago (Milano).

LEGGI ANCHE: I concorrenti che non hanno vinto ma hanno sfondato: da Giusy Ferreri ai Maneskin

Ludovico Tersigni, carriera e vita privata del nuovo conduttore di X Factor

Come anticipato, alla guida della quindicesima edizione di X Factor non ci sarà Alessandro Cattelan. Lo storico volto del programma di Sky ha infatti abdicato al termine della scorsa edizione, vinta da Casadilego. A prendere lo scettro è da stasera Ludovico Tersigni.

Classe ’95, Tersigni è romano di nascita ma ha sempre vissuto a Nettuno, prima di diplomarsi al Liceo Classico Chris Cappell College di Anzio. Amante dei musical sin dall’adolescenza, ha studiato anche teatro presso varie compagnie. Il suo esordio al cinema risale al 2014 nel film Arance & Martello diretto da suo zio Diego Bianchi, presentato anche alla 71esima Mostra del Cinema di Venezia. Due anni dopo ha ottenuto un ruolo nel film di Gabriele Muccino L’estate addosso, anno in cui ha interpretato anche il protagonista in Slam – Tutto per una ragazza, presentato al Torino Film Festival. Il successo è arrivato però solo nel 2018, quando è entrato nel cast della web serie Skam Italia. Il suo ultimo lavoro è Summertime, produzione italiana Netflix uscita nel 2020. Sempre molto riservato nella vita privata, non possiede un account ufficiale su Instagram ma solo un profilo privato su Facebook. Alcuni rumors lo vogliono fidanzato, ma l’identità della ragazza non è stata mai rivelata.