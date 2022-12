Ludovica Valli incinta ricoverata a Dubai: «Anche Anastasia sta male»

«Qui più o meno tutto ok, ieri sera mi ha visitata anche il dottore perché mi veniva a mancare l’aria, non riuscivo a respirare bene. Mi ha fatto un ulteriore tampone, negativo per fortuna. In teoria mi ha trovato anche una forte infiammazione alla faringe, in pratica come torniamo in Italia farò ulteriori accertamenti. Non potendo prendere praticamente nulla perché sono incinta, sia stanotte che stamattina mi han fatto una flebo. Non vedo l’ora di tornare a casa nostra. Mi sembra un incubo tutto questo». Così Ludovica Valli racconta in alcune storie postate sui social il ricovero durante la sua vacanza a Dubai da incinta del suo secondo figlio.

Ludovica Valli incinta ricoverata a Dubai: la confessione sui social

«Non vi dico in quali condizioni siamo partiti per rientrare in Italia, ma finalmente ieri siamo arrivati a casa nostra. E per concludere, anche bebe sta molto molto male. Uguale a me, stessi sintomi e stessi dolori. Febbre, una tosse disumana, respiro che va e viene e un dolore forte alla gola. Stamattina cominciamo una cura anche per lei. Avrei voluto aggiornavi prima ma vedere lei così ed io a pezzi da giorni, non avevo neanche le forze di prendere in mano il telefono» spiega.

«Mi scuso in anticipo, se nei prossimo giorni non riuscirò ad essere presente come vorrei qui con voi, mi scuso anche se non riuscirò a rispondere a tutti i vostri messaggi.. ma ho davvero bisogno di riprendermi, sto ancora molto male, e soprattutto, Anastasia ha tanto bisogno di me in questo momento. So che mi capirete. Vi stringo forte. Ps: mi manca tanto, torneremo più forti di prima» conclude.

I dubbi e le preoccupazioni sulla sua salute

I dubbi e le preoccupazioni arrivano durante la vacanza a Dubai con il compagno Gianmaria Di Gregorio e la loro primogenita Anastasia. Ludovica è incinta e si sente male durante la vacanza. Escluso il Covid dopo un tampone in ospedale, si evidenzia un’infiammazione alla faringe.

L’influencer dovrà curarla in Italia e per ora si allontanerà dai social per un po’ per pensare alla sua salute e a quella del suo prossimo figlio.