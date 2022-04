Ludovica Bargellini morta in un incidente. Chi era l’attrice di The Young Pope

Ludovica Bargellini era un’attrice di 35 anni, originaria di Pistoia e che da tempo viveva a Roma per lavoro. Aveva recitato a teatro e al cinema, arrivando a farsi notare anche da Paolo Sorrentino, che l’aveva scritturata per la serie The Young Pope. La giovane ha perso la vita a seguito di un terribile incidente stradale accaduto proprio nella capitale. Ecco chi era Ludovica Bargellini.

Chi era Ludovica Bargellini?

Ludovica Bargellini aveva 35 anni ed era nata a Pistoia. Da tempo però si era trasferita a Roma per inseguire il sogno, poi coronato, di diventare attrice. Laureata in Costume al Centro sperimentale di cinematografia nella capitale, aveva mosso i primi passi nel mondo della recitazione a teatro. Aveva cominciato per Teatro Azione Scuola di Recitazione, dove aveva fatto esperienza arrivando a dirigere anche alcuni workshop con Ivana Chubbuck, Michael Margotta e Doris Hicks.

Nel frattempo, si era specializzata nella recitazione cinematografica alla scuola di recitazione “Jenny Tamburi” di Roma. Così aveva ottenuto alcune parti in spot pubblicitari per il piccolo schermo come quelli di Campari e Now Tv. Ma era anche riuscita a farsi notare dal grande regista Paolo Sorrentino, che l’aveva ingaggiata per recitare nella serie tv The Young Pope al fianco di Jude Law. La pistoiese era apparsa anche in lungometraggi come ‘Non c’è tempo per gli eroi’ di Andrea Mugnaini, ‘Dylan Dog vittima degli eventi’ di Claudio di Biagio e ‘Palato assoluto’ di Francesco Falaschi.

Oltre alla recitazione, Bargellini aveva tante altre passioni. Come si può vedere dal suo profilo Instagram, le piaceva praticare boxe e aveva studiato danza e pattinaggio artistico. Amava anche la pittura, tanto che aveva una pagina, sempre su Instagram, che utilizzava per mostrare ai fan alcune delle sue opere d’arte.

La dinamica dell’incidente

Ludovica Bargellini è morta in ospedale a causa delle ferite riportate nel grave incidente stradale di cui è rimasta vittima. L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Cristoforo Colombo e via di Grotta Perfetta a Roma, nel quartiere della Montagnola. Dalle prime ricostruzioni degli agenzi della Polizia locale, sembrerebbe che si sia trattato di un incidente autonomo e che nella vicenda non siano coinvolte altre vetture. L’attrice, dunque, potrebbe aver perso il controllo dell’auto per un colpo di sonno, sbandando e andandosi a schiantare contro un muro.

Per estrarla dalle lamiere dell’auto c’è voluto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto utilizzare divaricatore e cesoie. Affidata alle cure del 118, che l’ha portata immediatamente al Policlinico di Tor Vergata, è morta poco dopo essere arrivata in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto: nonostante il tentativo disperato dei medici di salvarle la vita, non c’è stato nulla da fare.