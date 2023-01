Lucy Middleton, chi è la cugina di Kate che ha lavorato al libro di Harry

Lucy Middleton è la cugina di Kate salita alla ribalta dei tabloid inglesi nelle ultime ore, perché sarebbe la responsabile dell’ufficio legale della casa editrice che ha redatto Spare, il libro di Harry. Un legame un po’ scomodo alla luce delle dichiarazioni e delle indiscrezioni sulla famiglia reale che il secondogenito di Carlo affida alle pagine del suo libro.

Chi è Lucy Middleton

La presenza di Lucy Middleton nell’industria editoriale inglese solleva molti dubbi sulla vicenda. La parentela stretta fra Lucy e la Principessa del Galles, infatti, rende imbarazzante la posizione della legale. La donna, proprio per il ruolo che ricopre, è specializzata in diffamazione, privacy e riservatezza, ed era senza dubbio a conoscenza delle rivelazioni che il principe Harry ha inserito in Spare. Sicuramente la posizione lavorativa occupata da Lucy Middleton, sostiene l’opinione pubblica britannica, rende plausibile che l’avvocato sia stata una delle prime persone a sapere del libro e soprattutto ad essere a conoscenza del suo contenuto.

Il contenuto di Spare era davvero così segreto?

Una scoperta che desta scalpore intorno ad un libro che ha fatto già parlare molto nelle ultime settimane. I giornali, così come gli inglesi, si chiedono ora se Lucy si sia attenuta al segreto professionale o se abbia potuto rivelare qualche dettaglio del contenuto dell’autobiografia di Harry alla principessa Kate.

Le due donne hanno sempre avuto un legame forte sin dai tempi dell’Università e hanno continuato a frequentarsi anche dopo che Kate è diventata la principessa del Galles. Lucy è figlia del fratello del padre di Kate. Questo legame tuttora esistente fra le due cugine solleva qualche dubbio sull’effetto sorpresa di Spare. Magari la famiglia reale era dunque già a conoscenza del tormentone che avrebbe scatenato l’uscita del libro.