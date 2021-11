Lucy stasera su Italia 1: cinque curiosità sul film con Scarlett Johansson

Stasera 29 novembre, alle 21,20 su Italia 1, arriva Lucy, film del 2014 di Luc Besson (Nikita e Giovanna D’Arco) con Scarlett Johansson. Nel cast anche Morgan Freeman e l’italiano Luca Angeletti. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Lucy, trama e cast del film stasera 29 novembre 2021 su Italia 1

Lucy Miller (Scarlett Johnsson) è una studentessa di venticinque anni di Taipei che frequenta assiduamente i rave party e non ha ancora trovato uno scopo nella vita. Un giorno però, durante la consegna di una valigetta, il suo fidanzato Richard (Pilou Asbæk) viene ucciso e Lucy finisce nelle mani di un gruppo di criminali coreani, il cui capo è lo spietato boss Jang (Min-sik Choi). Per costringerla a lavorare come corriere della droga, la banda le impianta nell’addome un sacchetto che contiene una sostanza di nome CPH4 sintetico.

Durante uno scontro con un gangster che vuole abusare di lei, il sacchetto si rompe e la sostanza finisce nel suo apparato circolatorio, dandole incredibili poteri. Da quel giorno infatti Lucy acquisisce straordinarie percezioni extrasensoriali, insensibilità al dolore, memoria fotografica, apprendimento accelerato, telepatia e telecinesi. È infatti in grado di aumentare sensibilmente la capacità di sfruttamento del proprio cervello. Inizia per lei un lungo e duro viaggio che la porterà a toccare i confini della fantascienza.

Lucy, 5 curiosità sul film stasera 29 novembre 2021 su Italia 1

Lucy, nel cast anche l’italiano Luca Angeletti

Nel cast, al fianco delle star Scarlett Johansson e Morgan Freeman recita anche un attore italiano. Si tratta di Luca Angeletti, che veste i panni di un corriere della droga. L’interprete è stato di recente in sala con Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto con Albanese e Cortellesi, dove ha ripreso il ruolo di Giulio ricoperto nel primo capitolo. In tv è possibile vederlo nella miniserie Alfredino – Una storia italiana.

Lucy, l’influenza delle scoperte sull’australopiteco Lucy

Luc Besson ha dichiarato in alcune interviste di essersi ispirato alle scoperte riguardanti l’australopiteco Lucy, considerato come l’anello mancante fra la scimmia e l’uomo. Si tratta di un ominide vissuto 3,2 milioni di anni fa scoperto nel 1974 in Etiopia, che prende il nome dal brano di John Lennon Lucy in the Sky with Diamonds.

Lucy, il cervello e il mito di usarne solo il 10 per cento

La trama ruota attorno alla convinzione che l’uomo sia in grado di fare uso solamente del 10 per cento del proprio cervello. Diversi studi hanno però certificato che si tratta di un mito, una falsa credenza che ha portato a pensare che la piena padronanza della mente potrebbe portare con sé capacità ultrasensoriali.

Lucy, i rifiuti di Angelina Jolie e Milla Jovovich

Prima di scritturare Scarlett Johansson, la produzione aveva preso in considerazione altre attrici per il ruolo della protagonista Lucy. Secondo Imdb, inizialmente erano state contattate sia Angelina Jolie che Milla Jovovich (Resident Evil), con quest’ultima bloccata dalla sua gravidanza che non le ha consentito di prendere parte alla realizzazione delle riprese.

Lucy, il più grande incasso non americano negli Stati Uniti

Grazie ai suoi 458 milioni di dollari al botteghino internazionale, Lucy rappresenta il più grande incasso della storia per un film francese a livello mondiale. Si tratta del terzo lungometraggio transalpino capace di abbattere il muro dei 100 milioni al box office americano dopo Io vi troverò e il suo seguito Taken – La vendetta, nonché del film straniero più remunerativo nella storia del cinema statunitense.