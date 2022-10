Lucrezia Lante della Rovere oggi: età, compagno e figlie dell’attrice

Classe ’66, Lucrezia Lante della Rovere è un’attrice famosissima, oggi come ieri. Ha lavorato in tantissime fiction di successo per Rai e Mediaset. Anche nei film, non ha mai mancato di emozionare e di esprimere anche sentimenti contrastanti. Il grande pubblico non è attirato dal nome altisonante, quanto dalla simpatia e dalla professionalità che Lucrezia ha mostrato negli anni. Qual è la sua carriera e com’è la sua vita oggi?

Lucrezia Lante della Rovere, la sua vita

Lucrezia Lante della Rovere è figlia di Alessandro Lante della Rovere e di Marina Ripa di Meana. Lucrezia inizia a lavorare come modella a soli 15 anni. Questo trampolino di lancio è stato fondamentale nella sua vita. Infatti, diventa presto attrice cinematografica, teatrale e televisiva. Il suo esordio è nel 1986, quando Monicelli la chiama per Speriamo che sia femmina (1986). Il film ha un notevole successo e per Lucrezia questo si trasforma in un contratto dopo l’altro.

Oggi, Lucrezia Lante della Rovere è una madre di due figlie gemelle, Ludovica e Vittoria, classe ’88. Le figlie sono nate dal matrimonio con Giovanni Malagò, ora presidente CONI. La relazione termina dopo 4 anni. Dopo il divorzio, Lucrezia diventa la compagna di Luca Barbareschi e poi di Marco Tirelli. Poi è la volta di Gianpaolo Tescari e di Emiliano Liuzzi.

La carriera

Il suo patrimonio non è stato reso pubblico, ma Lucrezia ne ha fatta di strada da quando faceva la modella. Infatti, l’attrice di origini nobili ha all’attivo circa 23 film e oltre 29 apparizioni televisive tra fiction e programmi come Ballando con le Stelle.

L’attrice ha anche un profilo ufficiale su Instagram, dove la seguono oltre 64mila followers. Ventitré sono anche le apparizioni nei teatri, con lavori di prestigio. Per Piemme ha pubblicato la sua storia in un libro dal titolo Apnea. La mia storia.