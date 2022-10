L’Ucraina si candida per ospitare il Mondiale di calcio 2030 con Spagna e Portogallo. Il programma dovrebbe essere ufficializzato il 5 ottobre con una proposta formale presso il quartier generale dell’Uefa. In questo caso i tre Paesi si spartirebbero i gironi del Mondiale.

Ucraina si candida a ospitare il Mondiale di calcio 2030

Anche l’Ucraina, insieme a Spagna e Portogallo, si candida a ospitare il Mondiale di calcio 2030. La proposta dovrebbe essere ufficializzata nel quartier generale dell’Uefa il 5 ottobre e sancirebbe la «partnership» dei tre Paesi. Eventualmente, essi si spartirebbero i gironi del Mondiale. Uno si giocherebbe in Spagna, uno in Portogallo e l’ultimo in Ucraina. Si tratta di un messaggio importante di speranza: cioè che il calcio può riportare la pace. Ma anche che nel 2030, si auspica il mondo sportivo e non, il conflitto in Ucraina sia terminato. In tal senso, però, non è ancora chiaro quanta sicurezza andrebbe impiegata se la candidatura dell’Ucraina venisse confermata.

Sembrerebbe, tuttavia, quella l’intenzione della Uefa, soprattutto a margine delle polemiche per il Mondiale in Qatar. O quantomeno di disputare le competizioni in programma tra otto anni esclusivamente in territorio europeo. Ciò anche in considerazione del fatto che quello del 2026 si giocherà tra Usa, Canada e Messico. L’organo diretto da Aleksander Ceferin sta dunque valutando le opzioni, alle quali si potrebbe aggiungere un’ipotetica congiunta di Grecia, Egitto e Arabia Saudita. Questa prospettiva comunque implicherebbe giocare il Mondiale ancora in inverno, oltre che in parte fuori dall’Europa. Da Gianni Infantino, presidente Fifa, non sono ancora arrivate risposte.