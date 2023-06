Lucio Presta: età, biografia, prima moglie e figli del marito di Paola Perego

Nato a Cosenza il 13 febbraio del 1960 (oggi ha 63 anni) Lucio Presta è senza ombra di dubbio uno dei manager più celebri del mondo dello spettacolo italiano, che in passato ha avuto l’onore di lavorare con personaggi entrati di diritto a far parte della storia della televisione italiana. Qui tutto quello che è necessario sapere su di lui.

Chi è Lucio Presta

Presta non ha sempre fatto il manager. I suoi inizi nel mondo dello spettacolo sono piuttosto legati al mondo della danza: i primi lavori sono infatti da ballerino, grazie al contributo di John Lei e Flora Torrigiani. Proprio grazie a quest’ultima avrà la possibilità di lavorare ad un’importante trasmissione come Fantastico (per ben 5 edizioni) e successivamente entrerà nel corpo di ballo di Renato Zero. La sua carriera da danzatore, ad onor del vero, non durerà molto. Dopo qualche anno passato a ballare comincerà ad avvicinarsi all’organizzazione di eventi, imbastendo gli spettacoli di artisti del calibro di Heather Parisi e Franco Miseria.

La svolta arriva con la fondazione dell’agenzia di spettacolo Arcobaleno Tre, a partire dalla quale si svilupperà la sua attività di agente. Nel corso degli anni, Presta avrà così l’onore di rappresentare una serie di volti particolarmente celebri del mondo dello spettacolo italiani: tra gli altri (ma la lista è infinita) troviamo anche Paolo Bonolis, Simona Ventura, Antonella Clerici, Ezio Greggio, Lorella Cuccarini e Belen Rodriguez.

Nel suo cv, Presta vanta anche un tentativo di carriera politica: nel 2016 si era infatti candidato a sindaco della sua città, Cosenza, ritirando però la sua candidatura pochi mesi dopo per motivi familiari.

Il rapporto con Paola Perego

Tra i suoi assistiti eccellenti Presta ha tuttora anche la stessa moglie, Paola Perego. I due sono ufficialmente convolati a nozze nel 2011, dopo ben 10 anni di relazione. In realtà, in precedenza, il manager era stato sposato altre due volte: la prima moglie si chiama Simonetta, mentre la seconda (che l’ha reso padre dei due figli Niccolò e Beatrice) è Emanuela Contessi.