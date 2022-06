Lucio Presta contro Heather Parisi: “Le farò pignorare i soldi, continua a non pagarmi”

Continua la querelle tra Lucio Presta e Heather Parisi, con il produttore televisivo che accusa la ballerina di non avergli ancora pagato il risarcimento e le spese legali decise dal giudice nell’ambito della causa che li ha coinvolti: se il denaro non arriverà, ha minacciato, farà un decreto a tutte le tv italiane per pignorarle i soldi.

Lucio Presta contro Heather Parisi

Il manager è inizialmente intervenuto su Twitter per ricordare alla showgirl che il tribunale di primo grado l’ha condannata sia per diffamazione nella causa con lui che per illecita pubblicazione di immagini in quella con lui e i suoi figli. “Tu però non hai rispettato le due sentenze, ti nascondi ad Hong Kong?”, ha incalzato per poi spiegare meglio la questione ai microfoni dell’Adknronos.

Al quotidiano ha infatti spiegato che Heather continua a non pagargli ciò che gli spetta e che il suo avvocato, che ha contattato più volte, non risponde. Quindi la minaccia: “Io ho tutto, mi vedo costretto a fare un decreto a tutte le televisioni italiane così se lavora le pignoro i soldi”. Parole a cui la donna non ha ancora replicato e che dimostrano la volontà di Presta di andare fino in fondo.

Le cause tra Lucio Presta ed Heather Parisi

Ad innescare la diatriba legale tra i due era stato un post pubblicato dalla Parisi nel 2017 sul suo blog. La donna aveva accusato Arcobaleno Tre (l’agenzia di Presta) di non aver rispettato l’accordo che prevedeva la messa in onda su una delle reti Rai del film Blind maze ideato e scritto da lei stessa.

La mancata trasmissione sarebbe stato uno strascico di alcuni malumori sorti nel corso di Nemicamatissima, lo show con Lorella Cuccarini con il quale Presta aveva riportato Heather in tv. Questa l’accusa che quest’ultima aveva mosso: “Arcobaleno Tre sembra più intenzionata a trovare cavilli per non onorare gli impegni, anche economici, contrattualmente e liberamente assunti, che promuovere efficacemente il film, nonostante vi sia tutto il tempo per farlo”.

In più, cosa che ha fatto scattare le cause, la donna aveva anche pubblicato alcuni post che riguardavano i parenti stretti del manager, in particolare una foto di molti anni prima che la ritraeva in compagnia della mamma di Niccolò Presta, figlio di Lucio, con la didascalia ”Mi aveva detto di non fidarmi”. Un gesto che l’imprenditore aveva giudicato di cattivo gusto, tanto più che la sua ex moglie è deceduta: “Una cosa imperdonabile e che non avrebbe dovuto fare, non a me ma ai miei figli che l’hanno sempre chiamata zia per tutta la vita”. Di qui l’avvio delle cause, entrambe vinte dai Presta.