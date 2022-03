“Per Lucio” il documentario su Lucio Dalla, stasera in onda su Rai3: cosa sapere sul documentario in prima visione

Dieci anni senza Lucio Dalla, che domani avrebbe compiuto 79 anni. In omaggio alla vita e all’incredibile carriera del cantautore bolognese, Rai3 propone stasera 3 marzo, alle 21,20 in prima visione, Per Lucio. Il documentario di Pietro Marcello cercherà, attraverso le parole di importanti figure professionali e sociali dell’artista, di disegnarne un ritratto a metà fra narrazione e immaginazione. Ospiti saranno l’amico d’infanzia Stefano Bonaga e il maganer Umberto Righi, per tutti Tobia. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Per Lucio, le anticipazioni del documentario che ripercorre la vita di Dalla stasera 3 marzo 2022 su Rai3

Il documentario di Pietro Marcello, produzione Rai Cinema presentata in anteprima mondiale alla Berlinale dello scorso anno, è un concentrato di musica e parole. Tramite i filmati di archivio provenienti da Istituto Luce e Fondazione Cineteca di Bologna, il regista ha creato un racconto che affronta le tappe più importanti della vita di Lucio Dalla. Per Lucio metterà in scena il suo difficile esordio al pari della gioia per l’improvviso arrivo dei primi successi. Ci sarà spazio per la collaborazione con il poeta Roberto Roversi per giungere alla reale consacrazione nella musica italiana.

La vita di Lucio Dalla sarà però occasione anche per dipingere uno spaccato della realtà sociale che lo circondava e che lui stesso ha contribuito a influenzare con la musica e i testi. Il racconto attraverserà gli Anni 60 e 70, ricordando il boom economico e i tragici eventi che dominarono la cronaca nazionale. «Per Lucio non è il ritratto puntuale di un famoso cantante e nemmeno la sua celebrazione», ha detto il regista Marcello nel presentare il documentario. «Si tratta dell’evocazione di chi lo ha conosciuto prima come uomo e amico che come artista al servizio della poesia».

Ovviamente, ampio spazio troverà la musica di Lucio Dalla. Si potranno ascoltare i singoli più famosi e quelli più toccanti che hanno reso ogni album un importante tassello della sua vita. Da Caruso a Piazza grande, passando per 4/3/1943, Canzone e le famose Attenti al lupo e Anna e Marco. Un viaggio intenso che porterà fino al tragico 1 marzo 2012, quando Dalla si spense improvvisamente a Montreaux, in Svizzera, per un infarto.