Luciano Scarpa, chi è l’attore che interpreta il comandante ne I cacciatori del cielo

Luciano Scarpa è un attore italiano nato a Caserta il 23 Dicembre 1970. Dopo il diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, ha debuttato sul grande schermo. Vanta una ricca filmografia e ha prestato il volto al cinema e alla televisione. Nel 2005 ha vinto il Nastro D’Argento come miglior attore per la sezione Cortometraggi.

Luciano Scarpa: biografia e carriera

Durante la sua carriera, l’attore 52enne ha interpretato molti film e fiction di successo. Il suo debutto avviene nel 1999 con la pellicola A casa di Irma, per la regia di Alberto Bader. A questo seguono altri lavori, come Tutto in quella notte, di Franco Bertini, Ora e per sempre, regia di Vincenzo Verdecchi, Non pensarci, di Gianni Zanasi, L’uomo dei sogni, di Alessandro Capitani, e Aspirante vedovo, di Massimo Venier.

In tv ha mosso i primi passi nella soap Un posto al sole approdando poi alle fiction di successo come Carabinieri – Sotto copertura, Padri e figli, R.I.S. – Delitti imperfetti, Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra, Tutti pazzi per amore, La scelta di Laura, Non pensarci, Mia Madre, Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?, Una pallottola nel cuore 2, Sirene e Immaturi – La serie.

Sarà uno dei protagonisti de I cacciatori del cielo

Luciano Scarpa ha inoltre recitato nel docufilm che celebra il Centenario della nascita dell’Aeronautica Militare I cacciatori del cielo, in onda il 29 marzo su Rai 1. La pellicola racconta la vita del pilota eroe della Grande Guerra, Francesco Baracca (interpretato da Beppe Fiorello) e mette in scena le imprese eroiche, la vita e l’amicizia dei piloti che si contraddistinsero per il loro coraggio durante la Prima Guerra Mondiale. Scarpa veste i panni dell’aviatore Pier Ruggero Piccio, un’altra figura di spicco dell’aviazione italiana che divenne, tra l’altro, il primo Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.