Luciano Pavarotti ottiene una stella sulla Walk of Fame di Hollywood

«È un grande onore rappresentare mio padre in questa bellissima occasione e non so dirvi quanto desidererei che fosse qui. Se penso a lui, al valore e alla quantità delle cose che ha realizzato, alle strade che ha aperto e alle tante emozioni date e ricevute, provo ancora oggi un senso di vertigine». Così ricorda la figura di Luciano Pavarotti la figlia Cristina, durante la cerimonia per l’inaugurazione della stella dedicata a suo padre sulla Walk of Fame di Hollywood.

Luciano Pavarotti, perché la stella sulla Walk of Fame

Gli Stati Uniti hanno scelto di dare un omaggio al tenore italiano anche per via dei suoi meriti filantropici. Infatti, in 43 anni di carriera, Pavarotti è sempre stato protagonista di diverse iniziative benefiche. L’evento ha visto la partecipazione di tantissime persone, tra cui: la presidente della Camera di commercio di Hollywood Lupita Sanchez Cornejo, il direttore d’orchestra e musicale dell’Opera di Los Angeles James Conlon, Paolo Rossi Pisu di Genoma Films e Cinzia Salvioli della casa di produzione cinematografica italiana Albedo Production.

Durante la sua vita, Luciano Pavarotti ha vinto tantissimi premi, tra cui: cinque Grammy Awards, due Emmy Awards e un Kennedy Center Honors Award. La morte del talento della musica risale al 6 settembre 2007, a seguito di una grave malattia.

La carriera

Pavarotti nasce a Modena il 12 ottobre 1935. Il padre era un fornaio che lavorava presso l’Arma dei Carabinieri, ma ama molto la musica classica. Trasmette quindi questa passione a Luciano. All’inizio, il tenore non era a conoscenza del suo talento. Insegnò educazione fisica nelle scuole e prese lezioni di canto anni dopo, passando anche 3 anni del suo percorso formativo in Giappone. Il primo successo arriva nel 1955, seguito dal primo riconoscimento nel 1961. Solo nel 1965 Pavarotti entra per la prima volta alla Scala.

La sua carriera è tutta in salita fino ai suoi ultimi anni di vita. Oltre alla carriera, il tenore istituisce la fondazione Pavarotti & Friends. Alle iniziative benefiche di questa associazione fa partecipare anche amici cantanti di ogni genere musicale.