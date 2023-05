Luciana Littizzetto, il siparietto a Che Tempo che Fa: «Filippa la portiamo sul NOVE?»

La nota e amata trasmissione Che tempo che fa, come ormai confermato diversi giorni fa, sta ufficialmente per chiudere i battenti. Il suo storico conduttore, Fabio Fazio, dirà addio al format e alla rete che l’ha ospitato per 40 anni a partire dalla prossima stagione televisiva. Insieme a lui anche Luciana Littizzetto, che accompagnerà il collega e amico in una nuova avventura, per il momento ancora top secret, sul canale Nove. Sorge dunque spontanea una domanda: ma in tutto questo Filippa Lagerback, da anni spalla del programma, che fine farà?

Luciana Littizzetto scherza sul destino di Filippa Lagerback a Che tempo che fa

In occasione della penultima puntata di questa stagione di CTCF, trasmessa ieri sera (domenica 21 maggio) su Rai Tre, Luciana Littizzetto ha chiesto, incuriosita, a Fabio Fazio cosa ne sarebbe stato del volto che per anni ha introdotto l’arrivo degli ospiti in studio. La celebre comica torinese ha aperto il suo monologo con una delle sue battute di spirito, dichiarando: «Questa giacca grigia la puoi lasciare alla Rai. Invece questo tavolo lo portiamo via o rimane qua? Adesso ragazzi dobbiamo vedere cosa portare e cosa lasciare. I pesci chi li prende? Li teniamo a weekend alterni? Quest’estate chi li porta al mare? Chi lo sa? Filippa la portiamo?».

La risposta di Fabio Fazio

Quella di Luciana Littizzetto era una boutade, ma forse nemmeno più di tanto. Non è infatti da escludere che il conduttore si porti con sé nella nuova rete anche la conduttrice svedese. Ecco dunque che il presentatore ha risposto così alla piccola provocazione della collega: «Certo, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro! Se vuole venire con noi, sempre. Adesso però non è il momento di parlarne». E la diretta interessata? Con il garbo che la contraddistingue, Lagerback si è limitata ad assistere divertita al siparietto, senza aggiungere nessun commento in particolare.