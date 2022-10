Luciana Littizzetto riabbraccia la figlia adottiva Svetlana: «Non ci siamo arrese»

Luciana Littizzetto ce l’ha fatta a riabbracciare Svetlana, 24enne ragazza adottata grazie al Progetto Chernobyl. La conduttrice e attrice dopo mesi di lavoro insieme agli enti preposti è riuscita a portare la giovane, adottata da piccola. Svetlana vive a Misk ed è entrata in contatto con Luciana Littizzetto grazie al programma d’accoglienza per minori che prevedeva l’adozione a distanza di bambini e bambine tra 7 e 13 anni dalla Bielorussa. L’iniziativa è partita dopo il disastro nucleare dell’omonima centrale nel 1986.

Il post su Instagram: «Non ci siamo mai arrese»

Luciana Littizzetto ha pubblicato nelle ore scorse la foto dell’abbraccio con Svetlana all’aeroporto. «E alla fine… Svetlana è qui!», scrive la conduttrice, comica e attrice, a corredo del post, raccontando l’ansia e la stanchezza per mesi di attesa. «Ogni tanto in questi mesi pensavo che non ci sarei riuscita a riportarla in Italia. Non capivo se fosse solo difficile o proprio impossibile. Ma non mi sono arresa. Non ci siamo mai arrese. Ed eccoci qua. Felici». Luciana Littizzetto da tempo aveva espresso la propria preoccupazione per la figlia adottiva, a causa della guerra in Ucraina che ormai dura da quasi otto mesi. Migliaia i like ricevuti dal post e i messaggi di auguri a madre e figlia, tra cui anche quello della trasmissione Che tempo che fa, di cui Luciana è una delle protagoniste.

Svetlana era stata bloccata a Minsk da pandemia e guerra

L’adozione di Svetlana risale a quando la ragazza, oggi 24enne, era solo una bambina. Luciana Littizzetto l’ha ospitata ogni estate, facendola arrivare in Italia da Minsk. Poi, però, sono sopraggiunti gli impegni di studio, prima della pandemia. Il Covid ha bloccato i viaggi e così Svetlana non è tornata nel nostro Paese. E a causare ulteriori pensieri alla conduttrice c’è stata la guerra, come lei stessa aveva ammesso in un’intervista a Oggi.