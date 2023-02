Luciana Littizzetto criticata per alcune battute «copiate»: l’accusa di Noemi Mariani

Luciana Littizzetto copia le battute? Questo è quanto scrive sui social la content creator e copywriter Noemi Mariani, che cura un format seguitissimo dal titolo Case da incubo. La 33enne vive a Milano e ormai da tempo mostra sul suo profilo Instagram, magiapregasbatty, annunci di appartamenti e di stanze pubblicate su tutto l’hinterland milanese. Battute che, domenica scorsa, sono state ascoltate da migliaia di persone durante la trasmissione Che tempo che fa, su Rai 3, pronunciate proprio da Luciana Littizzetto. E allora lei e i suoi 36 mila follower hanno protestato.

Il post di Noemi Mariani: «Hanno copiato format e battute»

Nel suo post su Instagram Noemi Mariani scrive: «Grazie agli autori di “Che tempo che fa” che hanno palesemente copiato il format e le battute, senza neanche fare un piccolo credit: #casedaincubo va avanti, una battaglia portata avanti da persone che veramente non riescono a trovare casa». Il suo format è anche approdato a Le Iene nelle scorse settimane e la riconoscibilità delle sue battute ha portato i follower a commentare protestando, anche sotto i video della trasmissione. Lei ha pubblicato proprio le clip incriminate: gli annunci sono identici e anche le battute, come quella in cui si parla di «rompersi le nocche» per rifare un letto a ridosso dei muri o di case senza cucina «adatte a chi non ha bisogno di mangiare».

Da Che tempo che fa nessuna replica

Tantissimi sono stati i follower a commentare in favore di Noemi Mariani, rilanciando anche i video su Instagram in cui le battute vengono messe a confronto. E mentre i media ne parlano, lo fanno anche i giornalisti su Twitter, come Charlotte Matteini, che lunedì ha scritto: «Ieri sera Littizzetto a “Che Tempo che Fa” ha parlato del problema del caro affitti per i fuori sede. Ha preso un po’ di annunci trovati qui sul Web e ha fatto un monologo. Peccato si sia dimenticata di specificare la fonte da cui ha tratto tutto, battute comprese».