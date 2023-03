Lucia Zotti, chi è l’attrice che interpreta la mamma di Imma Tataranni

Lucia Zotti è un’attrice di teatro approdata agli schermi televisivi, tra gli altri lavori, con la serie Imma Tataranni – sostituto procuratore, dove interpreta la mamma della protagonista (Vanessa Scalera) affetta da demenza senile. Vediamo chi è e quali sono state le tappe più importanti della sua carriera.

Lucia Zotti: biografia e carriera

Nata a Bari il 7 febbraio 1937, insieme al fratello forma un duo che va in giro per i teatri. A 13 anni costituisce la compagnia Le quattro stagioni, dove lei e altre tre ragazzine danzano vestite da stagioni. Uno spettacolo auto ideato fatto di sketch, canzoni e balletti, che decidono di proporre al Teatro Petruzzelli di Bari che nei week-end dà spazio ai dilettanti. Lo spettacolo riscontra tanto successo tale da far diventare le giovani un gruppo fisso per tutta la stagione teatrale. A 18 anni entra a far parte della compagnia di teatro stabile di prosa del teatro comunale Piccinni di Bari, diretta da Paola Borboni, che la vede impegnata in Nozze di sangue di Federico Garcia Lorca con la regia di Anton Giulio Bragaglia.

Nel 1954 lavora per la Rai, nel ruolo di attrice, speaker e cantante in varie trasmissioni tra cui La caravella, e nel 1976 presta la voce alla moglie di Manfredi nel film Brutti, sporchi e cattivi di Ettore Scola. Nel 1997 ricopre il ruolo della direttrice nel film Le acrobate di Silvio Soldini e, sempre al cinema, nel 2006, è impegnata sul set de I cavalieri dell’impresa impossibile di Pupi Avati. Tra le sue interpretazioni più recenti, nel 2012 è nel cast del film Tutto tutto niente niente con Antonio Albanese.

La sua carriera nata sul palcoscenico e prestata al cinema è costellata di grandi interpretazioni. È protagonista negli spettacoli Doppio sogno, Amore e psiche, Storia di Peppì, Cappuccetto Rosso, Aladino, Amleto, La tragica storia dell’imperatore Federico II e Bella e bestia, solo per citarne alcuni. Dopo una brillante carriera sul palcoscenico, Lucia Zotti ha deciso di passare dietro le quinte e occuparsi della regia aprendo contemporaneamente il Kismet a Bari che si occupa di formazione teatrale.

Dal palcoscenico al successo di Imma Tataranni

A ottant’anni, dopo un’onorata carriera come attrice, annunciatrice e insegnante, approda sugli schermi di Rai 1 nella serie di successo Imma Tataranni, dove interpreta Brunella, la mamma della protagonista. Una donna di umile estrazione sociale ma con una forte personalità, intelligente e dalla profonda saggezza popolare che le permette di “giocare” con la sua presunta demenza senile ed essere ancora, nonostante la malattia, una mamma ed una nonna attenta e amorosa che nasconde qualche segreto del passato. L’attrice ha recitato in televisione anche in Libera di scegliere di Giacomo Campiotti nel 2019. Ha una figlia, Monica, ed è bisnonna. Attualmente risiede a Locorotondo, piccolo comune della città metropolitana di Bari.