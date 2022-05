Lucia Zagaria è ancora viva? Malattia, età e biografia della moglie di Lino Banfi

Lucia Zagaria è la moglie di Lino Banfi, l’attore pugliese tra i più grandi di tutti i tempi nel cinema italiano, diventato noto nel ruolo di nonno Libero di Un Medico in famiglia. La coppia è sposata ormai da più di 60 anni, ma da qualche anno deve fare i conti con una terribile malattia che ha colpito proprio Lucia Zagaria. Lei soffre infatti di Alzheimer. L’attore, in diverse interviste ha raccontato come è cambiata la loro vita quotidiana da quando la moglie deve affrontare quotidianamente la patologia.

Lucia Zagaria di che malattia soffre?

Qualche tempo fa, a Verissimo, Lino Banfi aveva raccontato: “Il 1° marzo 2022 festeggeremo 60 anni di matrimonio e questo percorso è stato molto bello. Dicono che si chiamano nozze di diamante… Ma in questi giorni lei mi fa delle domande: perché non troviamo un sistema per morire insieme? Perché se muori prima tu, io non ce la faccio. Abbiamo avuto l’esempio di molte coppie, compresa quella di Mondaini e Vianello, che non hanno resistito molto lontani…”.

“L’amore è quello che ci ha cementato” ha spiegato l’attore, parlando di Lucia Zagaria. L’Alzheimer ha sicuramente scombussolato la routine della famiglia Banfi, ma nonostante ciò non ha rovinato l’amore che c’è sempre stato tra i due: “Lucia ha sempre fatto un po’ più di confusione e mi dice ‘Oddio dobbiamo morire tutti? Io voglio talmente bene a questa donna che le ho detto ‘Lucia, guarda, la maggior parte della gente che muore sono uomini quindi non ti preoccupare, alle donne tocca dopo a voi’”.

Lino Banfi e Lucia Zagaria si sono sposati nel 1962 dopo aver messo in atto la classica “fuitina”. In realtà Lino e Lucia erano già fidanzati e l’attore da giovane aveva tentato la fortuna a Milano. Tornato in Puglia a chiedere la mano della sua innamorata, si era però ritrovato di fronte al diniego del padre di lei, Mastro Michele, che non vedeva la posizione di Lino, da giovane attore, abbastanza solida. Allora i due hanno messo appunto in atto la “fuitina” scappando a Roma insieme e tornando in Puglia dopo alcuni mesi mettendo le famiglie di fronte al “fatto compiuto”. Matrimonio a quel punto inevitabile per la gioia dei due giovani, come raccontò lo stesso Banfi: “Dopo un mese ci sposammo. Alle sei di mattina in una sagrestia“. Era il 1° marzo del 1962 e dal matrimonio nacquero due figli: Rosanna e Walter.