Lucia Ocone, chi è: biografia, film e vita privata della comica

Lucia Ocone è un’attrice di origini laziali nata ad Albano Laziale il 3 maggio 1974. É conosciuta ai più per le sue parti comiche, come imitatrice e attrice, eccessiva nella caratterizzazione dei suoi personaggi di cui spesso fa parodie. Famosa soprattutto negli anni Novanta e Duemila, attualmente è comparsa in alcuni film e serie tv.

Chi è Lucia Ocone

La 48enne Lucia Ocone ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni ’90, grazie al noto impresario e regista Gianni Boncompagni, ma prima ha frequentato un seminario di recitazione tenuto da Francesca De Sapio e Beatrice Bracco sul metodo Stanislavskij, nonché un seminario intensivo di recitazione con Lucilla Lupaioli. Lo spin-off di Non è la Rai nel 1992 la consacra nel mondo della televisione italiana, portando i personaggi della parrucchiera Deborah Tacchia, della cartomante e maga Lucia e dando prova delle sue doti di ballerina da discoteca.

Piace così tanto in tv che qualche anno dopo, nel 1997, approda in un altro programma televisivo, Macao, sempre diretta da Gianni Boncompagni. Negli anni Duemila approda invece su Mediaset con la Gialappa’s Band, sostituendo Paola Cortellesi. I tre comici la vogliono protagonista di varie trasmissioni come: Mai dire domenica (2002), Mai dire Grande Fratello (2003-2004) e Mai dire lunedì (2005).

Lucia Ocone tra film e serie tv

L’attrice esordisce al cinema nel 2001 con il film di Federico Di Cicilia Un altr’anno e poi cresco. Qui interpreta una suicida e si trova accanto alla migliore amica e collega di sempre Paola Cortellesi. Nel 2002 entra a far parte del cast della serie tv Lo zio d’America e nel 2004 è una dei protagonista de La omicidi. Nel 2009 è accanto a Jane Alexander in Il commissario Manara.

Sbarca poi sul grande schermo con film importanti come: Femmine contro maschi (2011), Tutta colpa di Freud (2014), Poveri ma ricchi (2016), il seguito Poveri ma ricchissimi (2017) e uno dei suoi ultimi film è Una famiglia mostruosa (2021).

Della sua vita privata si sa poco. L’unica cosa che si sa è che non è mai stata sposata e non ha figli.