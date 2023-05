Lucia Annunziata si dimette dalla Rai

Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai. La giornalista, conduttrice del programma Mezz’ora in più in onda su Rai 3 la domenica pomeriggio, lascia quindi il servizio pubblico dopo quasi 30 anni. L’annuncio, anticipato dall’Ansa e ufficializzato da una mail all’Amministratore Delegato, è arrivato a poche ore dalla nomina dei nuovi direttori delle testate della tv pubblica. La trasmissione finora condotta da Annunziata sarebbe comunque stata confermata anche per il prossimo autunno. A questo punto ci sarà quindi un cambio di conduzione. Dopo Fabio Fazio è il secondo addio pesante a Viale Mazzini.

La mail con cui Lucia Annunziata ha annunciato le dimissioni

Questo il testo della mail, riportato dal Corriere della Sera, con cui la giornalista ha formalizzato il suo addio all’emittente pubblica: «Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni. Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione, dunque».

«E d’altra parte non intendo avviarmi sulla strada di una permanente conflittualità interna sul lavoro – sottolinea ancora Annunziata. Spero che queste righe vengano accolte con la stessa serietà da parte vostra. In attesa di indicazioni su se e come concludere la stagione in corso (sul calendario è fine giugno), vi auguro buon lavoro».

Le nuove nomine del Cda

Poco prima che giungesse la notizia delle sue dimissioni di Lucia Annunziata, il consiglio di amministrazione della Rai aveva approvato il pacchetto di nomine dei nuovi direttori di testate e generi proposto dal nuovo ad Roberto Sergio. Questo l’elenco completo diffuso dall’azienda:

Gian Marco Chiocci sarà il nuovo direttore del Tg1;

sarà il nuovo direttore del Tg1; Antonio Preziosi dirigerà il Tg2 lasciando Rai Parlamento, dove si insedia Giuseppe Carboni ;

dirigerà il Tg2 lasciando Rai Parlamento, dove si insedia ; Francesco Pionati guiderà il Giornale Radio e Radio 1;

guiderà il Giornale Radio e Radio 1; Simona Sala andrà a capo di Radio 2

andrà a capo di Radio 2 Jacopo Volpi diventa direttore di Raisport e del relativo genere.

Per quanto riguarda i generi, Stefano Coletta lascia l’Intrattenimento Prime Time a Marcello Ciannamea e ne prende il posto alla Distribuzione. Angelo Mellone dirigerà l’Intrattenimento Day Time, Paolo Corsini l’Approfondimento, Adriano De Maio guiderà Cinema e serie Tv mentre Maurizio Imbriale i Contenuti Digitali. Infine, Monica Maggioni si insedia alla Direzione Editoriale per l’Offerta informativa. Secondo quanto si apprende, le nomine di Gian Marco Chiocci al Tg 1 e Antonio Preziosi al Tg 2 sono passate con il voto contrario della presidente Marinella Soldi, della consigliera in quota Pd Francesca Bria e del consigliere eletto dai dipendenti Riccardo Laganà. Si è astenuto, invece, Alessandro Di Majo, in quota M5S. Tre i voti favorevoli, sufficienti per il via libera: quelli dell’ad Roberto Sergio e dei due consiglieri di maggioranza, Simona Agnes e Igor De Biasio.