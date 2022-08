Luce e gas, primi tagli nelle città italiane: misure e raccomandazioni

Con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo che punta ad una riduzione dei consumi di gas del 15% entro marzo 2023, diverse città italiane si sono già attivate mettendo in atto tagli energetici. Per il momento si tratta di misure volontarie, ma il governo potrebbe renderle obbligatorie.

Tagli luce e gas: la situazione a Torino, Milano e Firenze

Per il nostro paese l’obiettivo è più modesto, -7%, che tradotto significa 4 miliardi di metri cubi in meno sui 55 previsti. Alcune amministrazioni si stanno già dando da fare con ordinanze e raccomandazioni al fine di ridurre progressivamente l’utilizzo dell’energia.

Per esempio, Torino ha scelto di tagliare l’intensità dell’illuminazione pubblica (pur mantenendo invariati gli orari) e di ridurre di due gradi la temperatura degli uffici pubblici in vista del riavvio degli impianti di riscaldamento. A Milano, il sindaco Beppe Sala ha chiesto agli esercizi commerciali di tenere le porte chiuse e raccomandato di non scendere sotto i 26 gradi negli uffici, nelle case e nei negozi, così da risparmiare sul condizionatore.

Il primo cittadino di Firenze ha emanato un’ordinanza che vieta di tenere la porta aperta nei negozi con aria condizionata accesa (chi contravviene alla norma rischia una sanzione da 25 a 500 euro). In più, ha fornito alcune raccomandazioni alle famiglie come quella di stirare solo il necessario, azionare la lavatrice solo a pieno a carico e tenere i termosifoni a 18-19 gradi d’inverno.

Le misure a Genova, Bari e Belluno

Quanto a Genova, le azioni per il risparmio energetico sono state avviate su due fronti: quello della rinegoziazione del contratto con il gestore e quello dell’invito alle buone pratiche in relazione all’utilizzo dei condizionatori e dell’illuminazione. A Bari si sta lavorando per sostituire le vecchie luci dell’illuminazione stradale con nuovi impianti a led e per controllare gli impianti termici scolastici tramite telegestione (che assicura risparmi sui costi). Infine, Belluno ha deciso di spegnere le luci dei 6.800 lampioni della città dalle 2.30 alle 5 di mattina.