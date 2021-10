Luce dei tuoi occhi, alle 21.25 su Canale5: la trama dell’episodio in onda stasera

Continua il successo della fiction Luce dei tuoi occhi che stasera, mercoledì 13 ottobre 2021, ritorna su Canale 5 con un nuovo episodio a partire dalle 21.25. Al centro della serie diretta dal regista Fabrizio Costa, la storia di Emma Conti, étoile di fama internazionale, trasferitasi a New York da Vicenza per superare la tragica morte della figlia Alice e coltivare il suo sogno. Da un giorno all’altro, la stabilità conquistata a fatica dopo tanto dolore, viene nuovamente messa in crisi da una lettera anonima che sembra voler riportare in vita i traumi del passato. Qualcuno, infatti, sostiene che Alice non sia morta. Anzi: la ragazza, ormai adolescente, avrebbe deciso di dedicarsi professionalmente alla danza, iscrivendosi alla stessa scuola frequentata dalla madre. Davanti alla prospettiva di poterla riabbracciare, Emma non ci pensa due volte: fa le valigie, abbandona l’America e ritorna in Italia, dove riesce a rimediare un impiego come insegnante dell’Accademia. La disperata ricerca della figlia si intreccerà con misteriosi sotterfugi e vecchi e nuovi problemi di cuore.

Luce dei tuoi occhi: le cose da sapere sulla fiction in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Luce dei tuoi occhi: il cast

Oltre ad Anna Valle nella parte di Emma Conti e Giuseppe Zeno in quella del professor Enrico Leoni, nel cast di Luce dei tuoi occhi figurano anche Bernardo Casertano nei panni di Davide, grande amore del passato della danzatrice, Luca Bastianello in quelli di Roberto, il fratello di Emma, Francesca Beggio in quelli di Azzurra, cognata e intima amica della protagonista, e Paola Pitagora in quelli di Paola Conti, madre di Emma e Roberto, ex étoile e severissima maestra di danza. Centrale, nella storia, anche il ruolo delle giovani ballerine della scuola: Elisa Visari (Valentina Costa), Sabrina Manita (Anita Guerra), Gea dall’Orto (Miranda Leoni), Rebecca Antonaci (Sofia Romano), Linda Pani (Martina Fontana) e Stella Maya Epifani (Alessia Lovato).

Luce dei tuoi occhi: tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera

Cosa succederà questa sera? Scopriamolo insieme. Dopo il terribile incidente che l’ha coinvolta, Valentina, una delle allieve di Emma, si sveglia dal coma e, raccontando quel che le è accaduto quella notte, scagiona definitivamente Enrico Leoni da tutte le accuse. Sollevata dalla situazione e pentita di aver messo in dubbio il rapporto col professore, Emma ritorna a dedicarsi alla ricerca della figlia, concentrandosi su Martina, la cui nascita era stata seguita dal dottor Cantore. Le indagini la portano a scoprire un dettaglio sospetto: la madre della ragazza, infatti, poco prima del ricovero, aveva soggiornato in alta montagna. Nel frattempo, Sofia organizza per l’amica ricoverata una piccola esibizione: vuole confortarla prima dell’importante operazione alle gambe che dovrà subire. Per farlo, chiede al padre Luigi di prestarle il necessario. In mezzo al materiale, però, ritrova un misterioso portachiavi. Notando la somiglianza tra l’oggetto e un fantomatico mazzo di chiavi menzionato da Valentina, Enrico si reca dall’uomo per chiedergli spiegazioni ma la sua reazione è sospetta: si rifiuta di parlare e di rispondere a qualsiasi domanda. E, appena Leoni va via, si precipita al telefono, confidando al suo misterioso interlocutore di essere profondamente angosciato da tutta la vicenda. Intenzionato a scoprire la verità, Luca si mette sulle tracce dell’aggressore della sorella e viene violentemente colpito alla testa. Preoccupata per lui, Emma proverà a cercarlo ovunque fino a ritrovarlo, nella sua abitazione, tra le fiamme. A salvare la vita dei due ci penserà Enrico. Ancora scossa dalla situazione, l’étoile inizierà a valutare seriamente se proseguire, rischiando la pelle, o mettere un punto alle indagini.