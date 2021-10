Luce dei tuoi occhi: chi è Francesca Beggio, carriera e vita privata della protagonista della fiction di stasera 5 ottobre 2021 su Canale 5

Continua l’appuntamento di Canale 5 con Luce dei tuoi occhi, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno che, nelle ultime settimane, sta riscuotendo un grande successo di pubblico. Generalmente collocata nella prima serata del mercoledì, per questa settimana va eccezionalmente in onda stasera, martedì 5 ottobre 2021, alle 21.25. Al centro dei sei episodi, la storia di Emma Conti, famosa étoile internazionale, trasferitasi a New York da Vicenza, dopo la tragica morte della figlia Alice. L’equilibrio faticosamente ricostruito dopo la perdita della bambina, inizia a scricchiolare quando una lettera anonima sembra volerla riportare nel passato. C’è, infatti, chi sostiene che Alice non sia morta e che, oggi, sia diventata una ballerina, allieva della stessa scuola frequentata anni prima dalla madre. Emma non ci pensa due volte: decide di fare il biglietto e volare in Italia, dove riesce a diventare insegnante dell’Accademia. La disperata ricerca della ragazza si intreccerà con l’ombra di un sentimento mai sopito, la nascita di un nuovo amore e la prospettiva di un futuro tutto da scrivere.

Luce dei tuoi occhi: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale5 alle 21.25

Luce dei tuoi occhi: il cast

Accanto ad Anna Valle (Emma Conti) e Giuseppe Zeno (il professor Enrico Leoni), troviamo anche Bernardo Casertano nei panni di Davide, grande amore del passato di Emma, Luca Bastianello in quelli di Roberto, fratello di Emma, Francesca Beggio in quelli di Azzurra, cognata e amica della protagonista e Paola Pitagora nella parte di Paola Conti, madre di Emma e Roberto, ex étoile e maestra di danza. Da non dimenticare il gruppo delle ballerine: Elisa Visari (Valentina Costa), Sabrina Martina (Anita Guerra), Gea dall’Orto (Miranda Leoni), Rebecca Antonaci (Sofia Romano), Linda Pani (Martina Fontana) e Stella Maya Epifani (Alessia Lovato).

Luce dei tuoi occhi: la trama degli episodi della terza puntata

Nella puntata di stasera, Davide si allontana dalla compagna Luisa, dopo aver scoperto i segreti che gli ha nascosto. Nel frattempo, Emma ed Enrico si avvicinano ancora di più dopo il bacio che si sono dati, nonostante la prudenza della ballerina, spaventata dall’idea di lasciarsi coinvolgere troppo in fretta in una relazione seria. L’armonia tra i due vacilla quando Miranda, figlia del professore, chiede a Emma di accompagnarla dai nonni. Un gesto che l’uomo interpreta come una sgradita invadenza della sua sfera familiare. Nel garage dei suoceri dell’uomo, l’insegnante di danza fa una scoperta imprevista: una macchina verde che sembra corrispondere a quella che avrebbe investito una delle sue allieve. Non comprendendo le bugie di Enrico, lo denuncia alla polizia. La situazione porterà la giovane Miranda a scoprire dolorose verità sui suoi cari. Ma, almeno per qualcuno, il lieto fine sembra stagliarsi all’orizzonte: Valentina, la danzatrice travolta da un’auto in corsa, potrebbe risvegliarsi.

Luce dei tuoi occhi: carriera e vita privata di Francesca Beggio

Luce dei tuoi occhi: un percorso votato alla recitazione

Nata a Monza nel 1979, Francesca Beggio ha studiato recitazione al Centro Intensivo Allenamento Attori di Roma, con un seminario di Gisella Burinato, e all’Accademia Internazionale dello Spettacolo di Milano con il metodo Orazio Costa. Sin dall’inizio della sua carriera, ha preso parte a numerose fiction e serie televisive, ma diversi sono stati anche i progetti teatrali e cinematografici in cui è stata scritturata. Tra questi, gli spettacoli Ossessione, Provando i provini proviamo, La donna nell’acqua, La signorina Julie, i cortometraggi Io te vojo bene assaie, Chi lascia la strada vecchia…, Memoriae, Il mercante di Venezia, il mediometraggio Ics Africa, nel quale ha interpretato il ruolo di Elena e diverse pellicole come Sopra e sotto il ponte e Alla fine della notte, film drammatico diretto da Salvatore Piscicelli. Il piccolo schermo, invece, è stato decisamente e continua a essere il suo habitat naturale: oltre a un’esperienza di conduzione nel programma Dimmi come mangi e ti dirò chi sei su Sky Tv, è apparsa in numerosi sceneggiati di punta della programmazione tivù, tra cui Il maresciallo Rocca, Quo vadis baby?, La squadra, Karol Woityla – Un Papa rimasto uomo, Nati Ieri, la seconda stagione di RIS Delitti Imperfetti, Attacco allo Stato, Il grande Torino, la soap Agrodolce nella parte di Lucia Serio, Non uccidere, L’ispettore Coliandro e Luce dei tuoi occhi, il suo ultimo lavoro.

Luce dei tuoi occhi: vita privata di Francesca Beggio

Sul suo privato, non circola alcuna informazione. E non si può desumere nulla neppure dai social, perché l’attrice non ha un account Instagram né un profilo Facebook o Twitter.