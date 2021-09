Luce dei tuoi occhi: Giuseppe Zeno, carriera e vita privata del protagonista della serie in onda stasera su Canale 5

Questa sera 22 settembre, in prima serata, alle 21.20 su Canale 5 esordirà la serie tv Luce dei tuoi occhi. Un thriller melò di di Fabrizio Costa ambientato a Vicenza e, in particolare, in un’elegante scuola di danza ospitata dalla Basilica Palladiana.

Le cose da sapere su Luce dei tuoi occhi serie tv in onda stasera su Canale5

Luce dei tuoi occhi: nel cast Anna Valle, Giuseppe Zeno e Paola Pitagora

Un cast di prim’ordine per la serie tv con Anna Valle e Giuseppe Zeno ai quali sono affiancati Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro.

Luce dei tuoi occhi: la trama della serie in onda stasera su Canale5

Emma Conti è una ballerina di fama internazionale e vive a New York. Era solo una ragazza quando decise di lasciare Vicenza dopo la perdita prematura di Alice, la bambina avuta da Davide. Dopo 16 anni, una lettera anonima riapre la vecchia ferita insinuando in lei un dubbio: sua figlia, creduta morta alla nascita, sarebbe ancora viva. Alice si troverebbe a Vicenza e sarebbe una ballerina, proprio come lei. Per Emma è arrivato il momento di tornare a casa e cercare la verità tra le allieve della sua vecchia scuola di danza. Nel ruolo di insegnante, la donna inizia a cercare la figlia. Tuttavia, finisce per inciampare nella storia di ognuna delle sue allieve. Negli occhi appassionati delle ballerine Emma finirà per ritrovare i frammenti della ragazza che è stata un tempo.

Luce dei tuoi occhi: Giuseppe Zeno, la carriera

Nato a Napoli, l’8 maggio 1976, Giuseppe Zeno è cresciuto cresciuto tra la campana Ercolano e la calabrese Vibo Marina. Diplomatosi presso l’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro intraprese, subito dopo, la carriera artistica. Ha frequentato l’Accademia d’arte drammatica della Calabria e, successivamente, l’Accademia d’arte drammatica di Varsavia. Tifoso del Napoli, nel 1997 Giuseppe Zeno fece il suo esordio nel teatro con Le troiane di Euripide. Il suo primo ruolo televisivo importante fu quello di Alberto Fusaro in Incantesimo 5 e 6. Tra il 2004 e il 2005 fece parte del cast della soap opera di Rai 3, Un posto al sole, nel ruolo del pugile Armando. Nel 2005 interpretò Tony Amitrano in Gente di mare. L’anno fortunato per Giuseppe Zeno fu 2006, quando viene scelto, insieme a Gabriel Garko, per interpretare uno dei fratelli Fortebracci (Santi), in L’onore e il rispetto. Ottiene un grande successo e la sua notorietà lo porta a ricoprire sempre più ruoli nelle serie televisive. Tanto che nel 2015 divenne uno dei protagonisti della serie Rai Il paradiso delle signore.

Luce dei tuoi occhi: Giuseppe Zeno, la vita privata e la compagna

Legatissimo al mare tra i suoi hobby preferiti c’è la mountain bike. Dal 2015 è legato sentimentalmente all’attrice Margareth Madè, con cui si è sposato il 20 agosto 2016. La coppia ha due figlie Angelica e Beatrice, nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020.