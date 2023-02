Lucca, ragazzo di 24 anni si suicida lanciandosi dalla Torre Guinigi

Tragedia a Lucca accaduta stamattina alla Torre Guinigi: un uomo si è gettato dopo aver annunciato il suicidio su Facebook lasciando il suo ultimo messaggio. Sul luogo dell’accaduto presente il sindaco della città Mario Pardini.

Il suicidio a Lucca del ragazzo di 24 anni

Suicidio a Lucca accaduto oggi verso le ore 10, un uomo è stato avvistato sulla Torre Guinigi e si è lasciato cadere nel vuoto. L’uomo era un ragazzo di 24 anni originario di Messina di professione tecnico di laboratorio all’ospedale San Luca con un contratto a tempo determinato, il corpo è stato trovato sulla strada di via delle Chiavi d’Oro. Il gesto estremo era stato annunciato dalla vittima sui suoi canali social.

Alcuni familiari avevano allertato i soccorsi per fermarlo ma purtroppo sono stati richiamati in quanto il ragazzo era già morto. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, che si chiama Giuseppe, sarebbe entrato verso le 10 nella Torre Guinigi, orario di apertura per i turisti. Una volta arrivato in cima al monumento avrebbe scavalcato il parapetto lasciandosi cadere nel vuoto. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche il sindaco Mario Pardini e gli assessori Minniti, Pisano e Bruni oltre a una pattuglia dei vigili urbani di Lucca e a un’ambulanza della Croce Rossa di Lucca.

L’annuncio del gesto su Facebook

Il gesto estremo è stato annunciato sul profilo personale di Facebook del ragazzo che si è suicidato a Lucca.

Infatti, il giovane aveva voluto pubblicare il suo ultimo messaggio: «Chiedo scusa a tutti quelli che ne soffriranno. A chi più, a chi meno, vi voglio un bene dell’anima e sottolineo che apprezzo quanto ci abbiate provato. Non è colpa vostra, non è mai stata colpa vostra. Ora, con finalmente un po’ di pace nel cuore, vi saluto e vi auguro di ripensare solo alle cose belle e all’amore e all’amicizia che ci sono stati».