Lucca, coppia trovata morta in casa: i corpi scoperti dalla figlia della donna

Una coppia composta da un uomo e una donna è stata trovata morta in un’abitazione in località Piaggione, nel comune di Lucca. A dare l’allarme la figlia della donna rinvenuta senza vita.

Coppia trovata morta in casa a Lucca

La figlia non vedeva la madre da domenica sera, così ha deciso di recarsi da lei e ha fatto la macabra scoperta. La donna ha infatti trovato la madre in cucina e il compagno in camera da letto, entrambi privi di vita. Disperata, ha chiamato aiuto e sul posto sono immediatamente accorsi per primi i volontari della Misericordia di Borgo a Mozzano e della Croce Verde di Ponte a Moriano, che però non hanno potuto far altro che constatare la duplice morte. Sono subito intervenuti sul posto anche i Carabinieri della stazione di Ponte a Moriano, seguiti dal magistrato di turno, la dottoressa Elena Leone, e dal medico legale Stefano Pierotti.

La tragedia che ha lasciato tutti sorpresi è ancora avvolta nel mistero e gli inquirenti mantengono in piedi varie ipotesi. Sembra tuttavia escluso che si possa trattare di un delitto, perché non sono emersi elementi in tal senso.

Chi erano le vittime

Le vittime sono una donna di 60 anni e il compagno di 63 anni. Lei si chiamava Antonella Novelli, aveva da poco festeggiato il compleanno e abitava da qualche anno nell’appartamento con Stefano Marchesi, nato a Milano ma da molto tempo trapiantato a Lucca. Secondo i primi rilievi del caso, non ci sarebbero segni di violenza né di altro genere sui corpi. Nessuna ferita particolare o traccia di colluttazione e neppure segni di trambusto all’interno dell’abitazione. Niente che faccia presagire l’intervento di qualcuno esterno al nucleo familiare. Esclusa anche la pista di una intossicazione da monossido di carbonio, dato che il rilevatore di gas utilizzato dai soccorritori ha dato esito negativo.