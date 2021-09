Lucca Comics & Games: ritorno in presenza e nel segno di Dante

Sarà il sommo poeta Dante Alighieri a traghettare gli amanti di giochi e fumetti all’interno della 55esima edizione del Lucca Comics & Games in calendario dal 29 ottobre al primo novembre. Dopo la rivoluzione di Lucca ChanGes 2020 che si è svolto in forma del tutto digitale, Lucca Comics & Games torna tra le strade della città con una serie di manifestazioni, eventi, incontri e appuntamenti in presenza.

Il manifesto di Lucca Comics & Games

Il manifesto di quest’anno, che ritrae proprio Dante (ricorrono i 700 anni dalla sua nascita) per penna di Paolo Barbieri rappresenta un nuovo inizio nella storia della manifestazione culturale più importante d’Europa per il settore.

La sfida è quella di tornare a riunire la gente – in rispetto alle misure di sicurezza da Covid – per strada e Barbieri in merito al suo manifesto dice: «Ho immaginato Dante che ci conduce nel mondo della fantasia aprendosi la veste» il fumettista.

Come era stato annunciato, stavolta il “Salone del fumetto” si terrà in presenza, solo con biglietto e senza eventi al di fuori dei luoghi indicati, per 20 mila visitatori permessi.

Gli altri potranno seguire gli eventi in digitale da remoto o dalle dirette Rai e Rai Play, che si riconferma per la seconda edizione di fila sponsor principale con Amazon.

I 700 anni di Dante

Il direttore di Lucca Crea (società che organizza la fiera) Emanuele Vietina ha presentato il programma di quest’anno spiegando che per il settecentenario del Poeta sono previsti quattro panel, tra cui quello con il direttore degli Uffizi Eike Schmidt e si parlerà anche del ritorno dell’Inferno di Topolino.

Tra gli ospiti d’onore, ci sarà Caparezza, per presentare la versione a fumetti del vinile del suo album Exuvia, realizzata dal fumettista Simone Bianchi, quest’anno parte della direzione artistica del Festival.

Gli ospiti

Continuando con gli ospiti, a questa edizione è atteso Roberto Saviano, per il suo graphic novel Sono ancora vivo (Bao, ill. da Asaf Hanuka), come pure il rapper Shade, appassionato di Naruto e invitato da DeAgostini, e la band metal dei Lacuna Coil.

I musicisti sono parte del filone tematico Rock & Comics, la sezione della manifestazione che sostituirà i concerti. A Teatro, invece, si ricorderà Tuono Pettinato, scomparso quest’anno, con lo spettacolo dedicato a Corpicino (regia di Francesca Caprioli). Francesco Niccolini porterà in scena L’Oreste, su disegni di Andrea Bruno.

Le case presenti (e Panini assente)

Quasi tutte le grandi case del fumetto terranno i propi stand nelle piazze della città.

Davanti a San Michele ci sarà Star Comics, con Mirka Andolfo di Sweet Paprika e il suo panorama sconfinato di manga. Un loro panel cercherà proprio di spiegare perché la Gen Z va matta per il fumetto giapponese. E poi non mancheranno, tra le molte, Feltrinelli Comics (con Leo Ortolani e Fumettibrutti), Bao (con Zerocalcare), Coconino, Oblomov (con Manuel Fior), J Pop, Tunué (con Pera Toons) e il castoro. Bonelli festeggerà i suoi 80 anni, ma perlopiù in diretta, assieme a Panini, che ha rinunciato alla presenza e parteciperà al programma online del Festival.

Gli eventi in programma, come di consueto, sono dislocati per le diverse aree della città.

Una città divisa in distretti

Lucca Comics & Games 2021 sarà organizzata in distretti: perno centrale del fumetto resterà piazza Napoleone, che vedrà confermato il suo iconico padiglione, oltre a Palazzo Ducale e agli storici spazi del Palazzetto dello Sport, in cui il festival si è tenuto fino al 2005.

La zona dedicata al gaming sarà nel Real Collegio e nell’area della Cavallerizza; il mondo Japan conquista gli ampi spazi del Polo Fiere di Lucca; l’area Music & Cosplay sarà ospitata nel complesso di San Francesco.

In piazza San Martino ci sarà l’area Luk for Fantasy, punto di raduno di romanzi e scrittori. L’artista Ciruelo Cabral sarà ospite dello spazio, dove Audible lancerà l’audiolibro della serie a fumetti di Sandman.

Licia Troisi, Roberto Recchioni, Vanni Santoni e Luca Enoch si cimenteranno nel gioco di ruolo Terre furiose, sull’Orlando, mentre per il centenario del Milite ignoto (1921), Asmodée, la nota casa di videogiochi, adatterà Il treno della memoria – che verrà celebrato con storie di Gipi, Cavazzano e Barbieri – al roleplay Ticket to Ride.

Continua la sperimentazione delle forme ibride

Questa edizione, come la precedente Changes, continua la sperimentazione delle forme ibride. Si rilanciano perciò i Campfire, il programma di affiliazione dei negozi sul territorio nazionale per ospitare eventi diffusi in tutta Italia.

I cosplayer si potranno radunare invece a Lucca, a villa Bottini, soprannominata Villa Cosplay, dove il giardino sarà teatro di eventi e sfilate nel rispetto delle misure anti-Covid.

I videogiocatori dovranno dirigersi alla Esport Cathedral, la chiesa medievale di San Romano, per i tornei, tra quelli annunciati, dei titoli di Riot Games.

Fumetto per i piccoli

Per i piccoli, è stato pensato un filone Lucca Junior con ospiti illustratori ma anche personalità ibride nate e cresciute tra Instagram e TikTok. Dopo 15 anni, saranno occupati anche gli spazi più esterni della città, come il Palasport o il Polo Fiere, rispettivamente per i gadget e l’area Giappone (i giochi da tavolo saranno tra l’ex Cavallerizza e il Real Collegio).

Ancora nulla si sa per il programma delle serie tv e del cinema, ma il 20 ottobre una nuova conferenza stampa a Milano dovrebbe chiarire le idee.