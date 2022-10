Lucca Comics & Games 2022: programma, eventi, ospiti e biglietti

Il regno del fantasy sbarca in Italia per l’edizione annuale del Lucca Comics & Games. Da domani 28 ottobre a martedì primo novembre la cittadina toscana è pronta ad accogliere gli appassionati di tutta Italia in una fiera che metterà insieme letteratura, fumetti e manga, oltre ad anteprime per grande e piccolo schermo, eventi di musica dal vivo e speciali masterclass. Presenti grandi nomi, da Tim Burton che mostrerà le prime scene della serie Netflix Mercoledì a Cristina D’Avena, che canterà con gli Oliver Onions. Biglietti disponibili su Vivaticket. Si parte dai 20.60 euro di venerdì fino ai 26.60 di domenica, fra i giorni più attesi. Per ogni giorno sarà consentito l’ingresso a massimo 75 mila persone, pertanto è meglio prenotare il proprio tagliando online. Ecco una guida con tutto quello che bisogna sapere per non perdersi nulla all’evento di fantasy e fantascienza più atteso dell’anno.

Lucca Comics & Games 2022, gli eventi e gli ospiti più attesi della fiera

Spiccano il live dei Rhapsody of Fire e di Hell Raton

La fiera del fumetto più grande e importante d’Italia ha in serbo un cartellone ricco di eventi, pronto ad accontentare nerd e appassionati. In un programma pieno di iniziative fra mostre, panel, presentazioni e anteprime, alcuni eventi meritano una menzione d’onore. Si partirà già domani con l’ingresso nella Hall of Fame di John Blanche, storico art director della Games Workshop che ha realizzato cult come Warhammer. In serata spazio all’anteprima mondiale del film Dampyr sul fumetto di Bonelli Editore. In parallelo un live con le migliori tracce della colonna sonora di The Witcher 3: Wild Hunt, basato sui romanzi di Sapkowski. Sul podio dell’orchestra niente meno che Elianor Noore, autrice di 26 soundtrack fra film e videogame tra cui World of Warcraft. Per accedervi occorrerà un biglietto a parte oltre a quello per l’ingresso nella fiera dal costo di 36 euro.

Musica protagonista anche sabato 29 ottobre, quando si terrà il concerto degli italianissimi Rhapsody of Fire, band leader del metal sinfonico. I loro lavori si ispirano da sempre al mondo del fantasy, come il disco Symphony of Enchanted Lands II che ha ospitato la star di Hollywood Christopher Lee. Prima si esibiranno anche i Moonlight Haze, band capitanata da Chiara Tricarico. Biglietti disponibile al prezzo di 36 euro (25 se in possesso del ticket per la fiera). Domenica 30 ottobre toccherà poi all’hip hop di Nitro e al dj set di Hell Raton, ex giudice di X Factor, con un evento su League of Legends. Sarà anche possibile seguire in diretta la semifinale mondiale dell’esport dedicato proprio al titolo fantasy. In un altro stand spazio invece a C.B. Cebulski, editor-in-chief di Marvel Comics, che presenterà le novità in arrivo nel campo dei fumetti.

Al Lucca Comics 60 anni di Spiderman e l’incontro con Tim Burton

Restando nella casa di Stan Lee, il giorno seguente vedrà l’arrivo al Lucca Comics & Games di una vera leggenda della tavole. In Toscana approderà John Romita Jr., storico disegnatore di Spiderman, che celebrerà i 60 anni del personaggio. Non è però finita qui. Lunedì 31 ottobre sbarcherà il regista Tim Burton, il quale presenzierà all’anteprima della sua serie Mercoledì. Per la serata di Halloween non poteva mancare un evento a tema con ospiti d’eccezione. La serata “Anime Night” vanterà l’introduzione degli Animeniacs Corp, ensemble che riunisce sul palcoscenico cantori, bardi, giullari e musici. In chiusura poi spazio per una vera diva del Lucca Comics & Games. Cristina D’Avena sarà di scena con i Gem Boy e gli Oliver Onions per un live che promette di far cantare e ballare sulle note delle maggiori sigle dei cartoni animati.

🎶Non poteva mancare a Lucca Comics & Games @CristinaDAvena che vi aspetta il 31 ottobre alle 22.30 accompagnata dai Gem Boy.🎃 Ecco il programma completo della Music & Comics Arena: https://t.co/zvgLXAJlRe pic.twitter.com/oSJrtKVbxx — Lucca Comics & Games (@LuccaCandG) October 20, 2022

Non mancheranno poi Giorgio Vanni, voce dietro la sigla di Dragonball, e i Nanowar of Steel, band metal famosa sui social per la soundtrack della pagina Feudalesimo e Libertà. Nel corso dell’evento ci saranno poi anche fiere per festeggiare anniversari importanti. Fra questi, i 20 anni di CD Project Red, casa videoludica alle spalle della saga The Witcher e i 160 della casa editrice Salani. Senza dimenticare i contest per gli amanti del cosplay. Il 29 ottobre ci saranno le selezioni italiane per l’ECG European Cosplay Gathering, mentre il giorno seguente verranno premiati i migliori costumi del Lucca Cosplay Contest. Non mancheranno poi gli eventi in Rete per chi non può seguire i panel dal vivo. Su Twitch hanno già annunciato dirette gli youtuber CKibe, Yotobi e Cristina Scabbia, leader dei Lacuna Coil.