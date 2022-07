Lucca Comics & Games 2022: date, programma e ospiti

Lucca Comics & Games 2022 riparte dal 28 ottobre al 1° novembre 2022, con tante novità e una certezza: il prezzo del biglietto avrà lo stesso importo di quello dell’edizione 2021. Il tema di quest’anno è la speranza e per l’occasione ci saranno Chris Ware e John Romita Jr, fumettisti dalla fama internazionale. Questa edizione è quanto mai ricca di anniversari. Si va dai 70 anni di Urania (la collana di libri dedicata alla fantascienza di Mondadori) ai 25 anni di One Piece – lo stesso Eichiro Oda ha confermato che questo è l’ultimo arco della saga – fino ai 50 anni di Lady Oscar e ai 20 anni della saga videoludica The Witcher. Come saranno festeggiati in questa edizione?

Lucca Comics & Games 2022: programma

Alla conferenza stampa ufficiale che si è tenuta a Firenze lo scorso 19 luglio, ci saranno tre fasi per l’evento europeo dedicato al cosplay e non solo:

dal 15 ottobre al 1° novembre : ci saranno le mostre a tema;

: ci saranno le mostre a tema; dal 28 ottobre al 1° novembre : ci sarà il festival vero e proprio;

: ci sarà il festival vero e proprio; dal 21 ottobre al 1° novembre: ci saranno i laboratori sotto il nome di Campfire.

La convention ospiterà anche il progetto Slow Life Slow Game con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul tema della ludopatia. Come sempre, gli eventi saranno tantissimi, così come gli stand e i cosplayer. Quali sono gli eventi da non perdere? Prima di tutto, ci sarà l’anteprima mondiale dei primi 5 episodi della saga di Dragonero, uno dei cult della Bonelli. La Toei Animation, invece, presenterà il film One Piece:Red, dedicato a Rufy e alla sua ciurma di pirati.

Giorgio Bacci cura una delle mostre più belle, quella dedicata alla cultura pop Salani, la casa editrice che ha portato in Italia la saga di Harry Potter. Il Premio Urania celebrerà le nuove leve della fantascienza italiana dopo i primi 70 anni di attività. Alex Randolph, il maestro dei giochi da tavolo, sarà celebrato in una mostra a lui dedicata.

La locandina di questa edizione

La Locandina di questa edizione è stata affidata a Ted Nasmith, illustratore di Tolkien, che inserisce la Speranza come la divinità del mondo tolkeniano Yavanna. La Toscana diventa così una Terra di Mezzo tutta da scoprire. La dea, infatti, appoggia i piedi su un ulivo in un mondo fantastico.