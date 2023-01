Lucarelli, figlio dell’ex calciatore arrestato per violenza sessuale di gruppo

Il figlio dell’ex calciatore del Livorno, Cristiano Lucarelli, è stato arrestato. Mattia, di 23 anni, attualmente si trova ai domiciliari. Dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane studentessa statunitense che lui e un suo amico hanno conosciuto in un locale a Milano. L’abuso sarebbe avvenuto in un appartamento fuori città.

Il figlio di Cristiano Lucarelli arrestato e ai domiciliari

Mattia Lucarelli ha 23 anni ed è un calciatore del Follonica. Il figlio della storica bandiera del Livorno sarebbe coinvolto in una brutta faccenda. Infatti, Mattia e un suo amico di 22 anni avrebbero conosciuto in un locale a Milano una studentessa americana e successivamente avrebbero abusato di lei. Per questa ragione, i due ragazzi sono accusati di violenza sessuale di gruppo. Secondo la ricostruzione della procura di Padova, avrebbero partecipato allo stupro anche tre amici del figlio del calciatore.

Tuttavia, questi altri tre ragazzi al momento sono solo indagati e non sono scattati gli arresti per loro. Mattia Lucarelli e gli amici avrebbero conosciuto la ragazza con altre sue amiche in un locale di Milano e dopo la serata avrebbero offerto alla giovane un passaggio in auto. Invece di accompagnare la studentessa a casa, l’avrebbero condotta in un appartamento fuori città e l’avrebbero costretta a subire atti sessuali.

Le indagini che hanno portato all’arresto

Il figlio di Cristiano Lucarelli e l’amico di 22 anni sono stati denunciati poco dopo dalla ragazza americana. La giovane è stata ascoltata dai pubblici ministeri di Milano. A quel punto sono partite le indagini e gli inquirenti hanno sentito diversi testimoni, esaminando anche i telefoni della vittima e dei presunti autori.

Grazie a queste indagini, gli investigatori hanno potuto avere il quadro completo della faccenda e hanno ricostruito la dinamica, riuscendo a identificare i cinque che sarebbero coinvolti in questa faccenda.