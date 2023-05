Luca Tommassini: età, madre e vita privata del coreografo

Nato a Roma il 14 febbraio 1970, Luca Tommassini è un ballerino, coreografo, direttore artistico, regista e attore italiano. Una carriera internazionale che lo ha portato a lavorare negli Stati Uniti con grandi artisti come Madonna, in qualità di ballerino, e Geri Halliwell, come coreografo.

Luca Tommassini: biografia e carriera

All’età di nove anni decide di studiare danza, si iscrive alla scuola diretta da Enzo Paolo Turchi e a soli 12 anni inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, alternandosi tra televisione, teatro e cinema fino ad arrivare alla trasmissione Festival condotta da Pippo Baudo come primo ballerino accanto a Lorella Cuccarini. Nel 1993 decide di trasferirsi negli Stati Uniti, dove entra a far parte del corpo di ballo di Madonna nel tour The Girlie Show. Ma Luca Tommasini è anche uno stimato coreografo di fama internazionale nonché regista di importanti videoclip: ha curato le coreografie di Geri Halliwell in molti suoi videoclip, da It’s Raining Men a Ride it e, sempre da coreografo ha seguito Kylie Minogue, Holly Valance e Rachel Stevens.

Sebbene abbia vissuto e lavorato in America, non ha mai chiuso le collaborazioni in Italia dove ha lavorato con Claudio Baglioni e Lorella Cuccarini. Legato al mondo della televisione, si è occupato delle coreografie di molte trasmissioni tv come Carràmba! Che sorpresa di Raffaella Carrà, Uno di noi di Gianni Morandi e Lorella Cuccarini, Stasera pago io di Fiorello e il Festival di Sanremo 2004. È stato coreografo dei film per il cinema Come tu mi vuoi, Iago e Questo piccolo grande amore.

Ha inoltre curato la direzione artistica di format quali Amici di Maria De Filippi, gli Mtv Music Awards, La sai l’ultima e X-Factor. Ha lavorato molto con Paola & Chiara e con Giorgia e collaborato con Marco Mengoni, facendo da regista al suo Re Matto Tour.

Luca Tommassini: la madre e il padre

Il ballerino e coreografo, negli ultimi tempi, ha confidato di aver avuto un’infanzia tormentata a causa di un rapporto molto difficile con il padre e di essere legatissimo a sua madre Lina, una figura di riferimento molto importante: «Quando ballavo non ero mai solo, eravamo sempre in due. Non ha potuto ballare e mi ha portato a 9 anni alla scuola di Enzo Paolo Turchi», ha raccontato in un’intervista a Verissimo.

Per quanto riguarda il padre, invece, ha raccontato di aver avuto con lui un trascorso conflittuale: «Usava molto le mani e mandò diverse volte mia madre in ospedale. Una volta mi tirò in faccia un posacenere di cristallo, di quelli anni 70, quadrati. Non parlai per settimane. Mi portarono da uno psicologo per superare questo mutismo, ovviamente di nascosto da mio padre. Il giorno che scoprì che mi ero iscritto alla scuola di ballo venne a pranzo per rimproverarci. Lui stava urlando, prese una bottiglia d’acqua di vetro, la spaccò contro un muro e andò contro mamma. Lei iniziò a difendermi. Io mi misi in mezzo e per la prima volta gli urlai in faccia “Vattene, vattene” finché non se ne andò».

Luca Tommassini è fidanzato? La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Luca Tommassini è dichiaratamente bisessuale. Tra il 1991 ed il 1992 ha avuto una relazione sentimentale con Heather Parisi e recentemente è stato al centro del gossip per un presunto flirt con Ilary Blasi, con cui ha trascorso una vacanza in Lapponia. Voci smentite perché i due sono grandi amici da anni. Al momento, invece, non ci sono indiscrezioni sulla sua vita sentimentale.