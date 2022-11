Luca Sguazzini in ospedale per ischemia celebrale: «Sto lottando»

Luca Sguazzini parla ai fan mentre è in ospedale. Il giovane, travel blogger e concorrente di Ballando con le Stelle, è stato ricoverato per un’ischemia cerebrale. A dare per prima la notizia proprio Milly Carlucci dal programma. In ogni caso, dalle parole che emergono sui profili social del ragazzo, si evince che il giovane è cosciente e che ha intenzione di riprendere a viaggiare una volta che si sarà ripreso.

Luca Sguazzini rassicura i fan dall’ospedale

Dopo la partecipazione al programma del sabato sera, il giovane aveva ripreso la sua attività di travel blogger in giro per il mondo con la compagna Sara Bertagnolli e la figlia Luce. Gli amici si erano subito preoccupati per lui e avevano iniziato a inviare messaggi sui social del tipo: «La vita è così bella e così fragile. Siamo felicissimi di sentire che Luca è stabile, ma ha una strada lunghissima davanti».

A sorpresa, il travel blogger ha risposto. «Grazie amici belli. Sto combattendo. Spero che presto torneremo a viaggiare insieme» ha spiegato. Anche la compagna Sara ha ringraziato per i messaggi di affetto. «Grazie per questo bellissimo reel ragazzi. Mi avete fatto piangere» ha spiegato la ragazza.

«Tornerò a viaggiare»

Quindi, anche se per ora è ancora ricoverato, Luca non si perde d’animo e si dichiara pronto a ripartire alla prima occasione utile. Ora dovrà senz’altro pensare a curarsi, ma anche questa sfida non sarà un problema. Infatti, il giovane è cresciuto tra la Spagna e il Brasile. Poi si era stabilito a Torino. A 24 anni aveva infine deciso di andare in Australia e di stabilirsi lì, dove inizia la sua carriera su YouTube.

Poi, arrivano i video con lui e la compagna in viaggio. I numeri sono altissimi, perciò lo staff del programma gli chiede di partecipare a Ballando. Il ragazzo accetta. La figlia Luce è nata 3 mesi fa.