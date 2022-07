Luca Serianni è morto dopo tre giorni di coma irreversibile

A tre giorni dal grave incidente a Ostia, il linguista e filologo italiano Luca Serianni è morto all’ospedale San Camillo di Roma. Lo ha comunicato la famiglia stessa, che ha voluto ringraziare tutti coloro che dal 18 luglio hanno scritto decine di messaggi (anche sui social) per manifestare il proprio affetto. I familiari e gli amici hanno anche ringraziato il personale sanitario per l’attenzione posta nei confronti del celebri linguista. L’assessore alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia: «È una notizia che mi addolora ed esprimo il cordoglio ai familiari che ieri hanno avuto un incontro con i medici e la direzione dell’ospedale. Purtroppo le condizioni del professore Serianni sono apparse subito molto gravi». Il filologo si è spento alle 9.30, all’età di 74 anni, dopo tre giorni di coma irreversibile.

L’incidente di Ostia

Intorno alle 7.30 di lunedì 18 luglio, Luca Serianni è stato centrato da una Toyota Yaris guidata da una donna di 52 anni, all’incrocio fra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri. La conducente ha immediatamente provato a soccorrerlo ma le sue condizioni sono sembrate gravi. Il linguista è stato poi trasportato all’ospedale Grassi di Ostia, prima del viaggio verso il San Camillo di Roma. Da allora il coma irreversibile, fino alla mattina di oggi. I medici avevano già spiegato che lo studioso aveva riportato gravi lesioni al cervello, con una emorragia cerebrale non trattabile chirurgicamente.

Luca Serianni, l’affetto degli ex studenti e colleghi

Nato a Roma nel 1947, Serianni vantava una lunga carriera tra le università di Siena, L’Aquila e Messina, prima di tornare a Roma dal 1980, come professore ordinario di Storia della lingua italiana. Ha ricoperto questo incarico fino a 4 anni fa, quando ha salutato l’università e l’insegnamento. La notizia dell’incidente ha generato un’immediata ondata di affetto anche sui social. Tanti gli studenti e i colleghi che lo hanno ricordato per il suo carattere serio e pacato. L’abbraccio virtuale è arrivato a lui e alla famiglia per tutto l’arco dei tre giorni.