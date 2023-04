Luca Salatino e Soraia si sono lasciati: «È finita tra noi, rispettate questo momento»

Qualche dubbio era sorto già nel periodo di Pasqua, quando i due avevano trascorso le festività lontani, ed ora è arrivata l’ufficialità. Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti si sono lasciati. «Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento», è il breve messaggio condiviso dall’ex tronista su Instagram.

Luca Salatino e Soraia si sono lasciati

I due volti del dating show di Maria De Filipi, Uomini e Donne, si sono detti addio per motivi non noti. Come anticipato, la notizia non è stata proprio un fulmine al ciel sereno perché i fan della coppia avevano già intuito che c’era aria di crisi. L’ex coppia ha trascorso le festività pasquali separatamente ma già all’uscita dalla casa del Grande fratello Vip le cose avevano cominciato a non funzionare più. Tra alti e bassi, la rottura vera e propria sarebbe avvenuta, però, nelle ultime settimane. Al momento non sono arrivate dichiarazioni da parte di Soraia, che ha chiuso anche il suo profilo social.

La coppia era nata quasi un anno fa

I due stavano insieme da maggio 2022 quando, alla fine del programma della De Filippi, Luca Salatino aveva scelto Soraia al posto della corteggiatrice Lilli Pugliese. La Ceruti aveva sin dall’inizio attirato l’attenzione dello chef romano e i due, dopo qualche mese, parlavano già di andare a vivere insieme. Lei, infatti, viveva a Como e i due non volevano vivere una relazione a distanza.

La loro storia d’amore sembrava andasse a gonfie vele tanto che Soraia ha sostenuto Salatino durante la partecipazione al Grande Fratello Vip 7 e gli è stata vicina quando ha subito un intervento alla schiena. Invece qualcosa si dev’essere rotto e al momento nessuno dei due vuole parlarne.