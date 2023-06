Luca Parmitano si è sposato, l’annuncio: «Spazio è ciò che ci unisce»

Le nozze sono state celebrate il 2 giugno: a renderlo noto, lo stesso astronauta catanese, Luca Parmitano che ha condiviso una foto del matrimonio con Marta Guidarelli. Nel suo profilo Instagram, Parmitano scrive: «Spazio è ciò che ci unisce, non ciò che ci distanzia». Ritratto con la divisa da colonnello dell‘aeronautica, Luca appare sorridente accanto alla moglie, responsabile delle risorse umane del gruppo Campari. Nella foto, sullo sfondo, vi sono le figlie, Sarah e Maia, avute dal precedente matrimonio con Kathy Dillow, conosciuta mentre studiava negli Stati Uniti.

Le foto del matrimonio di Luca Parmitano

Luca Parmitano, che ha compiuto il suo primo viaggio nello spazio il 28 maggio 2013, è stato il primo aeronauta italiano a svolgere attività extraveicolari, prendendo parte a due passeggiate spaziali. Durante l’ultima, per un problema tecnico, il casco di Parmitano ha iniziato ad avere acqua all’interno, causandogli difficoltà di visione e di respirazione, tanto da costringere il direttore a ordinare agli astronauti di rientrare nel Joint Airlock. Sul caso è stata aperta un’inchiesta che ha confermato un malfunzionamento della centrifuga che separa il flusso d’aria che circola verso il casco dall’acqua.

Un’esperienza ormai lontana, se si osservano i neosposi nelle immagini che li ritraggono.

La carriera di Luca Parmitano

Nel 2018, Parmitano è stato selezionato dall’ESA per le missioni Expedition 60 ed Expedition 61. Durante la missione, ha ricoperto il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale, per la prima volta assegnato ad un italiano. Il 15 novembre 2019 ha condotto la prima delle quattro attività extraveicolari programmate durante la missione, per la riparazione e modifica dell’Alpha Magnetic Spectrometer. Il 25 gennaio 2020, durante un delicato intervento atto a riparare l’AMS, ha superato il record europeo di permanenza extraveicolare cumulativa precedentemente detenuto dal collega svedese Christer Fuglesang. Il 6 febbraio 2020 è ritornato sulla Terra regolarmente.