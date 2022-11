Luca Panerai morto a 47 anni per un malore: addio al manager di Class

Morto dopo un malore in casa. Così un suo dipendente ha trovato Luca Panerai, morto a 47 anni. Il manager di Class si trovava nella sua residenza a Secondino di Zerbolò, in provincia di Pavia. Il dipendente ha lanciato subito l’allarme, ma il personale sanitario del 118 ha potuto solo constatare il decesso.

Luca Panerai morto: aveva 47 anni

Panerai avrebbe avuto un improvviso malore cardiaco. La salma è già stata riconsegnata ai familiari per procedere con le esequie. La cascina dove si sono svolti i fatti è stata protagonista di un reality, Horse Academy, per volontà dello stesso manager di Class. Luca, infatti, lavorava come manager per la casa editrice che faceva riferimento a beni di lusso e alta finanza.

La figlia Sofia gli aveva scritto un biglietto, che lui aveva poi postato sui social: «Le persone che ami sono quelle da ascoltare anche nei giorni più grigi, quelli dove non c’è neanche una speranza di luce. Sono quelle che ti fanno fare la cosa giusta, sempre». La piccola glielo aveva regalato il giorno del suo compleanno, lo scorso 28 ottobre. «Sarebbe, anzi è privato, ma è talmente vero e bello e lo ha scritto Sofia, ed è così pieno di forza, dolcezza e maturità che condivido con il cuore la prima pagina» aveva scritto Panerai.

La carriera da manager Class

Luca era figlio di Paolo Panerai, che è presidente della casa editrice Class. Il padre è stato anche per un periodo uno dei dirigenti della Fiorentina. La famiglia non era nota solo per la casa editrice di riferimento nel mondo della finanza, ma anche negli orologi di lusso, di cui sono produttori per tradizione.

Luca si occupava anche di una Tv, Horse Tv, dove si parlava del suo amore per questi animali. Il malore non gli ha lasciato scampo.