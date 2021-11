Caso Luca Morisi verso l’archiviazione: non era sua la droga dello stupro

La Procura di Verona ha chiesto l’archiviazione per il caso Luca Morisi. L’ex responsabile della comunicazione di Matteo Salvini era al centro di un’indagine su una serata a base di escort e stupefacenti avvenuta il 14 agosto nella sua villa a Belfiore, ma la procura chiederà di non procedere «per particolare tenuità del fatto».

Caso Luca Morisi, perchè i magistrati chiedono l’archiaviazione

Secondo i magistrati nessun reato si sarebbe consumato in casa di Morisi quando l’ex spin doctor del successo social di Salvini ospitò due giovani romeni. Morisi ammise l’uso personale di cocaina, ma i pm hanno riconosciuto che la droga dello stupro trovata in casa non era sua e non era stato lui a procurarla, portata invece da uno dei due escort.

Il portale Dagospia fa un passo in avanti e sostiene che Morisi sia stato volutamente incastrato da qualcuno che voleva farlo fuori politicamente. Scrive il portale diretto da Roberto D’Agostino: «Ora si può dire. Morisi è stato vittima di un trappolone. Sesso, droga, notti esagerate, escort: il classico canovaccio degli scandaletti privati che diventano materia di giustizia e finiscono in pompa magna su tutte le prime pagine, salvo poi venire derubricati dopo qualche tempo, quando il bubbone politico è ormai inevitabilmente esploso».

Caso Luca Morisi, la ricostruzione

Secondo la ricostruzione lo scorso 14 agosto Morisi contatta via chat un escort che vive a Milano e chiede di essere raggiunto nella sua casa in provincia di Verona.

Si accorda per un pagamento di 2.500 euro e accetta. I ragazzi propongono di portare la cosiddetta droga dello stupro, Morisi non dice di no, ma sottolinea che lui ha già a disposizione della cocaina. Verso le 4 arrivano Alexander e Petre, i tre si sballano. Poi, alle 15,30, la chiamata al 112: «C’è stato un furto, dovete venire». Quando i carabinieri arrivano sotto casa trovano Morisi e i due giovani che litigano in mezzo alla strada. A telefonare è stato Petre. Dice che vuole fare una denuncia, accusa Morisi, consegna un flacone custodito nel suo zaino che contiene Lgh. «Abbiamo consumato cocaina, ce l’ha data lui», accusa. Da qui un mese di indagini che portano prima alle dimissioni del creatore della “Bestia” e poi allo scandalo di droga ed escort.

Per i magistrati, però, Morisi non è imputabile di fatti gravi come quelli contestati in principio. Le chat di gruppo e la ricostruzione di quelle ore avrebbero determinato la decisione di chiedere l’archiviazione del caso