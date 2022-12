Luca Morello: biografia, film e vita privata dell’attore

Luca Morello ha solo 11 anni, ma ha già all’attivo alcuni film. L’attore interpreta il piccolo Arnoldo Mondadori nel film che va in onda stasera, 21 dicembre, su Rai Uno. Luca è nato a San Marco di Teggiano, in provincia di Salerno. I genitori si trasferiscono a Vigevano, dove oggi abitano.

Luca Morello, il piccolo attore nel film su Arnoldo Mondadori

Luca è arrivato in televisione grazie a Lo Zecchino d’Oro nel 2016. Luca appare subito molto simpatico e così viene contattato per una serie di spot televisivi, come: Salumi Beretta, Euronics, Fiat, Legnoland, Galletto Vallespluga, Kinder Cards ed Enigas.

Alcuni lo ricordano nel 2020 per il ruolo che ha avuto nel film DOC- Nelle tue mani, il cui protagonista è Luca Argentero. Ha un fratello che si chiama Giacomo, gli piacciono il blu e il calcio e segue anche una scuola di teatro a Scarpanò. Studia pianoforte e fa parte di un coro.

Luca Morello, il piccolo attore non è al suo primo film

Il suo primo film in assoluto è Mio fratello rincorre i dinosauri del 2019. Ha partecipato anche a Bake Off Junior. Non è la prima volta che Luca interpreta dei ruoli dove rappresenta la parte bambino di grandi personaggi. Infatti, anche in DOC interpretà il ruolo di Luca Fanti da bambino. Ha partecipato anche al programma Guess My Age, dimostrando grande versatilità anche nel mondo dei quiz televisivi.

Luca ha compiuto 11 anni e ha all’attivo già diversi film con attori e registi famosi. Nel film su Arnoldo Mondadori racconta le fatiche di Arnoldo nella casa dei suoi genitori, semplici ciabattini. La storia del protagonista si intreccia quindi con quella dei bambini di allora, i quali non sempre avevano la possibilità di andare a scuola. In più, il suo ruolo racconta il passato della famiglia Mondadori prima dello sviluppo della casa editrice.