Luca Dello Strologo morto a 60 anni: addio al «re dei trapianti» del Bambin Gesù

«Se n’è andato nella notte il nostro amico e collega Luca Dello Strologo, alla fine di una lunga battaglia con la malattia». Così si legge nella pagina Facebook dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù dove lavorava Luca Dello Strologo, noto anche come il «re dei trapianti». Lo specialista era stato in prima linea anche nella lotta contro la pandemia.

Luca Dello Strologo, cosa è successo

«Il dott. Dello Strologo era il responsabile dell’Unità operativa di Follow-up del Trapianto Renale. Con lui e grazie a lui è nato e si è sviluppato nel nostro Ospedale il Programma di Trapianto di Rene Pediatrico, uno dei più importanti a livello nazionale ed internazionale, con 499 bambini e ragazzi accompagnati al trapianto dal 1993 ad oggi» spiega ancora l’ospedale. L’uomo ha lavorato fino agli ultimi giorni, poi aveva dovuto lasciare il lavoro a malincuore. Infine, la malattia se l’è portato via.

«Ha formato generazioni di medici, è stato membro delle principali società nazionali ed internazionali di nefrologia e trapiantologia pediatrica, autore di più di 100 articoli scientifici. Consulente esperto del Centro Nazionale Trapianti il suo contributo è stato centrale nella definizione dei regolamenti e dei protocolli nazionali di trapianto di rene pediatrico. Ha collaborato alla nascita di programmi di trapianto renale pediatrico anche in India e Vietnam. Grazie alla sua umanità, competenza e dedizione, è stato fino agli ultimi giorni un punto di riferimento per i colleghi, i bambini, i ragazzi e le loro famiglie» conclude la nota sulla pagina.

Il re dei trapianti

«Caro dottor Luca, oggi è un giorno triste. Pochi giorni fa ci hai scritto: ‘Io sono credente, sono arrivato alla fine della corsa, ma sono sicuro che ci rivedremo con Teodora in un altro luogo’. Sono anche io sicura che succederà, e allora Teodora stringerà forte quella mano che le avevi porto e che aveva paura di avvicinare prima del trapianto» scrive la mamma di una paziente.

«Hai costruito l’alleanza con le famiglie su tre pilasti: competenza, trasparenza e fiducia. Non sei mai venuto meno a nessuno dei tre. Tutte le decisioni che ci hai proposto erano sempre fondate su ricerche e dati robusti, aggiornati, approfonditi. Non ci hai mai illuso, anzi, qualche volta ci hai detto la verità, anche quando sapevi che eravamo molto fragili per reggere le delusioni. Ci hai dato fiducia e l’hai richiesta» conclude la signora.