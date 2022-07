Luca Calvani fa coming out su Instagram: l’attore in foto con il compagno

«Il tempo si ferma e vedo solo la luce. Noi». Poche parole con cui fa da contorno a una foto, quella insieme al compagno Alessandro Franchini e al loro cagnolino, ritratti al tramonto, vicini. Luca Calvani ha deciso di fare coming out pubblicando quello che appare come un vero e proprio ritratto di famiglia. L’istantanea ferma attimi di vita quotidiana, in montagna con i due seduti a guardare l’orizzonte e a giocare con il cane. In migliaia hanno espresso il loro apprezzamento con like o commenti, attratti anche dall’hashtag Pride Month.

Il coming out di Luca Calvani

Luca Calvani ha voluto pubblicare la foto di famiglia e ha così presentato ufficialmente ai suoi fan il compagno Alessandro Franchini. Tra gli hashtag non è passata inosservata la scritta 2196 days, che sarebbe il tempo trascorso insieme. Una relazione che va avanti da 6 anni, ma soltanto ora l’attore e vincitore della quarta edizione dell’Isola dei famosi ha voluto presentarlo al pubblico. La cornice scelta è quella dell’agriturismo Le Gusciane in Toscana, in provincia di Lucca. I due sono una coppia, ma anche soci in affari, e si occupano personalmente del resort inquadrato nelle foto. Nella descrizione sul sito più volte si fa riferimento ai «momenti di complicità». E Alessandro in un post ha raccontato come tutto ha avuto inizio: «Inventare un menu, prepararlo insieme, condividerlo con gli altri. Abbiamo iniziato con le pizze. Luca da sempre ama cucinare, invitare amici a casa, ma anche andare direttamente da loro e cucinare, insieme a loro».

Chi è Alessandro Franchini

Alessandro Franchini è un imprenditore con un passato da promessa del calcio. Nato a Viareggio, si è diplomato in ragioneria, si legge sul web e tra le sue passioni principali c’è quella di viaggiare. Ha girato il Sud America in spalla e ha iniziato a investire nella sua città natale nel 2015, aprendo una palestra. Adesso, invece, gestisce il resort creato con Luca Calvani a Camaiore, in provincia di Lucca. La sua pagina social è stata assalita dai fan dopo l’annuncio della relazione con l’attore, iniziata ormai sei anni fa.