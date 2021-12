Luca Bizzarri chi è: carriera e vita privata dell’attore di Tutta colpa di Freud stasera su Canale 5

Terzo appuntamento, stasera 15 dicembre alle 21,40 su Canale 5, con Tutta colpa di Freud – La serie. Ispirata all’omonimo film di Paolo Genovese del 2014, vede il ritorno dello stesso cineasta come produttore, mentre la regia è di Rolando Ravello. Nel cast Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Luca Bizzarri. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e on demand su Infinity e Amazon Prime Video.

Tutta colpa di Freud, trama e cast della serie stasera 15 dicembre 2021 su Canale 5

Nel primo episodio di oggi, Francesco (Claudio Bisio) è nei guai. Sente, infatti, divampare la passione nei confronti della sua psicanalista Anna (Claudia Pandolfi), con la quale sogna di fare l’amore. Nonostante tutto, però, non ha il coraggio di rivelarle i suoi sentimenti e, quando la vede assieme a un altro uomo, si intristisce. Intanto, i problemi di cuore colpiscono anche la figlia di Francesco, Emma (Demetra Bellina). La donna, infatti, non riesce più a nascondere quello che prova per Claudio (Luca Bizzarri). Così, dopo aver preso tutti il coraggio a disposizione, lo bacia in auto. Intanto Sara (Caterina Shulha), che ha passato la notte da Niki (Lana Vladi), è sempre più confusa e uno scontro con i suoceri all’hotel in cui lavora rischia di compromettere il suo matrimonio.

La puntata successiva inizia concentrandosi su Marta (Marta Gastini). La donna ha infatti un conto in sospeso con Ettore (Luca Angeletti). Per questo può fare affidamento su Riccardo (Giuseppe Spata), che ha intenzione di supportarla nel suo tentativo di ottenere una rivincita e la riconoscenza giusta per il suo lavoro universitario. Sara nel frattempo prende una decisione drastica: dopo una lunga e attenta riflessione, decide di lasciare definitivamente il lavoro all’albergo poiché non se la sente più di lavorare con Filippo (Valerio Morigi), che intanto chiede il divorzio.

Luca Bizzarri, carriera e vita privata dell’attore di Tutta colpa di Freud – La serie stasera 15 dicembre 2021 su Canale 5

Luca Bizzarri, carriera professionale e il sodalizio con Paolo Kessisoglu

Classe 1971, Luca Bizzarri è nato a Genova, dove è presidente della Fondazione Palazzo Ducale e grande tifoso della squadra cittadina rossoblu. Comico e attore di vecchia data, ha mosso i primi passi nella recitazione a teatro, diplomandosi alla scuola di recitazione dello Stabile. Qui ha avuto modo di partecipare a produzioni come le tragedie Riccardo III, Amleto e Ivanov e di realizzare alcuni monologhi.

Celebre però il suo sodalizio con Paolo Kessisoglu, con cui forma il duo Luca e Paolo da trent’anni. I due infatti si sono incontrati nel 1991 durante un provino a teatro e non si sono più lasciati. Dopo alcuni spettacoli di cabaret, sono approdati in tv con Mtv Trip, programma in onda su MTV con vari sketch in giro per l’Italia a bordo di una piccola auto allestita come fosse un carro funebre. Nel 2001 i due ottengono anche la conduzione, su Italia 1, del programma Le Iene, mantenuta fino al 2011 e affiancati sempre da una co-conduttrice femminile. Pochi anni dopo hanno poi completato il successo nazionale grazie ai loro personaggi di Camera Cafè. Bizzarri ha dato vita al sindacalista Luca Nervi, mentre Kessisoglu ha impersonato l’amante di auto sportive e delle donne Paolo Bitta.

Nel 2011, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu hanno ricevuto l’invito di Gianni Morandi a presentare al suo fianco il Festival di Sanremo, che ha visto la conduzione anche di Belen Rordiguez ed Elisabetta Canalis. L’anno successivo hanno poi guidato Scherzi a parte, prima di passare nel 2015 a Colorado. Dal 2017 hanno avuto le redini di Quelli che il calcio, chiuso recentemente su Rai2 per bassi ascolti. Oltre alla tv, Luca Bizzarri ha partecipato a diversi film per il cinema. Si citano, fra gli altri, Immaturi, Colpi di fortuna e il recente Per tutta la vita. Assieme a Paolo ha anche doppiato i protagonisti del film di animazione Le follie dell’imperatore. Lo scorso anno ha pubblicato il suo primo libro, Disturbo della quiete pubblica

Luca Bizzarri, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Luca Bizzarri non si è mai sposato e non ha figli. In passato, dal 2014 al 2018, ha avuto una relazione con l’ex velina di Striscia la Notizia Ludovica Frasca, ma attualmente è single. Attivo sui social, ha un profilo Instagram dove vanta 396 mila follower e un account Twitter, dove i seguaci ammontano a 1,5 milioni.