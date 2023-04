Sono stati condannati all’ergastolo i sei imputati per la morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso a Goma, nella Repubblica democratica del Congo, il 22 febbraio del 2021. Insieme a lui morirono anche il Carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e l’autista del World Food Programme Mustapha Milambo.

Luca Attanasio: condanna all’ergastolo per i sei imputati

La decisione era particolarmente attesa perché nelle scorse settimane il pubblico ministero di Kinshasa aveva chiesto la pena di morte, condanna contro la quale si era schierata anche la famiglia. Oggi, venerdì 7 aprile 2023, il Tribunale militare ha deciso che per le sei persone accusate dell’omicidio sarà disposto l’ergastolo. Cinque di loro sono attualmente detenute in prigione a Kinshasa mentre la sesta è in fuga. I primi, arrestati nel gennaio 2022, hanno negato qualsiasi illecito e hanno affermato che le loro confessioni iniziali erano state estorte con la tortura.

L’agguato in Congo

L’ambasciatore di 43 anni, originario di Limbiate (Monza e Brianza), sposato e padre di tre figlie, stava viaggiando a bordo di una autovettura in un convoglio della Monusco, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo, quando il mezzo è stato attaccato da alcuni uomini armati di fucili mitragliatori che hanno inizialmente tentato di rapirlo pretendendo un riscatto di 50 mila dollari.

Dato che Attanasio e Iannacci, il Carabiniere che era con lui, non li avevano, la banda ha aperto il fuoco ferendo a morte i due italiani e l’autista. Le salme dei due connazionali hanno fatto ritorno in Italia la notte del 23 febbraio, accolte all’aeroporto di Ciampino dal presidente del Consiglio e dai ministri degli Affari Esteri e della Difesa. Pochi giorni dopo si sono tenuti i funerali di Stato alla presenza delle massime cariche istituzionali. Le Forze Democratiche per la liberazione del Ruanda, accusate dal governo congolese di aver portato avanti l’attacco, ne hanno preso le distanze, condannandolo.