Luana D’Orazio, il pm accoglie il patteggiamento a due anni

Il caso di Luana D’Orazio, l’operaia di 22enne morta stritolata dall’orditoio, è andato avanti ma il risultato non è soddisfacente per i familiari della vittima. Infatti, il pm ha accetta il patteggiamento per gli imputati con una condanna di due anni. Salvo sorprese, ovvero la decisione del gup Francesca Scarlatti di andare comunque a processo, sarà questa la pena prevista per gli imputati. La mamma della vittima ha commentato tale risultato dicendo: «Il pm non ha figli».

Il patteggiamento dei colpevoli della morte di Luana D’Orazio

La tragica fine di Luana D’Orazio, l’operaia 22enne stritolata dall’orditoio a cui lavorava all’interno di un’azienda tessile di Prato, potrebbe concludersi giudizialmente con un patteggiamento a due anni. Questa è la condanna decisa dal pm per i principali colpevoli della vicenda: i coniugi Luana Coppini e Daniele Faggi, titolari di diritto e di fatto dell’azienda in cui si è svolto l’incidente mortale.

Stamattina la Procura di Prato ha accettato la richiesta avanzata dalle parti di accesso al procedimento penale speciale e non sembra sia in arrivo il processo per i colpevoli e per dare maggiore giustizia alla famiglia.

Il dolore della madre per la tragedia e il risvolto giudiziario

Ora si attende solo il «placet» del gup Francesca Scarlatti, che potrebbe cambiare idea ma difficilmente manderà comunque le parti a processo. Anzi, il gup dovrebbe «ratificare» l’entità della pena accordata questo pomeriggio alle 15. Una decisione che rischia di sollevare un polverone di polemiche. La madre di Luana, Emma Marrazzo ha fatto una straziante dichiarazione esclamando: «Il pm non ha figli».

La tragica scomparsa di Luana D’Orazio è avvenuta il 3 maggio 2021 quando la ragazza si è impigliata nel macchinario che stava utilizzando per svolgere la sua attività di lavoro. L’incidente, secondo l’analisi tecnica del consulente della Procura è avvenuto perché la ragazza lavorava in condizioni di non sicurezza. Infatti, in quel momento il macchinario aveva le barriere antinfortunistiche disattivate e ciò avrebbe contribuito al disastro che ha coinvolto la giovane.