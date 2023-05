Luana D’Orazio, la madre: «Introdurre il reato di omicidio sul lavoro»

Sono trascorsi ormai due anni dalla morte della giovane Luana D’Orazio, ma la madre ancora non si capacita della sua scomparsa. La mamma della 22enne morta sul luogo di lavoro ha parlato al giornale Corriere della Sera e ha detto: «C’è l’omicidio stradale, perché non si può introdurre l’omicidio sul lavoro?».

Le parole della madre di Luana D’Orazio

Intervistata dal Corriere, la madre di Luana D’Orazio, Emma Marrazzo, è andata dritta al punto e si è chiesta «perché non si può introdurre l’omicidio sul lavoro?». Inoltre, la donna al giornale La Repubblica ha parlato dei suoi progetti in giro per l’Italia per sensibilizzare sulla sicurezza sul lavoro e di sua figlia Luana. Al riguardo ha detto: «Vorrei che mia figlia diventasse il simbolo della lotta per la sicurezza sul lavoro. Quando era cameriera e non riscuoteva da tre mesi, andò a denunciare all’ispettorato del lavoro. Non aveva neppure 18 anni. Oggi vado nelle scuole a dire ai ragazzi di rifiutare il lavoro se le condizioni sono ingiuste». La madre di Luana ha continuato poi dicendo: «Mia figlia è stata messa davanti a un’arma pronta a sparare. Era stata trasgredita ogni norma di sicurezza e levata la staffa originale, lo dice la perizia della procura». Infine ha concluso: «Il dolore non passerà e piangerò come sempre. Continuerà a mancarmi. Ma se un domani ci fossero molti meno morti sul lavoro allora sarebbe diverso».

La pena per i titolari dell’azienda

I titolari dell’azienda dove lavorava Luana D’Orazio hanno patteggiato la pena. Infatti, i titolari sono stati condannati a due anni e a un anno e sei mesi e le motivazioni delle condanne definivano l’ambiente di lavoro «pericoloso». Tuttavia, a processo per gli imputati erano state concesse le attenuanti per «il tempestivo adempimento alle prescrizioni imposte dalla Asl per mettere in sicurezza i macchinari posti sotto sequestro». Una sentenza che la madre di Luana non ha mai accettato. Infatti, in passato la donna aveva dichiarato: «Speravo in una pena più giusta, sono molto delusa, la vita di mia figlia non vale due anni».