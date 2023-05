LOVE MI 2023, Fedez annuncia a chi è destinata la raccolta fondi

Mancano poche settimane a LOVE MI, il concerto evento organizzato da Fedez che, per il secondo anno consecutivo, arriva a piazza Duomo a Milano il 27 giugno. L’evento anche quest’anno è finalizzato ad una raccolta fondi benefica di cui il rapper ha svelato i dettagli in una diretta Instagram andata in onda stamattina.

LOVE MI 2023: a chi è destinata la raccolta fondi

LOVE MI è un evento gratuito di musica live a cui prenderanno parte alcuni dei big della scena musicale nazionale e che unisce la voglia di divertirsi e fare musica alla solidarietà. Anche quest’anno, infatti, al concerto sarà legata una raccolta fondi destinata a sostenere un’associazione benefica. Quest’anno sarà la volta dell’Associazione Tudisco ODV, che si occupa di garantire assistenza ed ospitalità alle famiglie dei bambini che provengono da ogni parte del mondo per essere curati negli ospedali di Roma e fornisce al contempo, in maniera gratuita, anche il servizio di clownterapia nei reparti pediatrici dei principali ospedali romani. Fedez, che l’anno scorso ha aiutato la Fondazione TOG, ha dichiarato di voler seguire la costruzione di un’abitazione in particolare. Per poter donare verrà attivato un numero solidale, probabilmente all’inizio di giugno, attraverso cui sarà possibile fornire il proprio contributo alla causa.

Ancora ignoti gli artisti che parteciperanno all’evento

L’anno scorso LOVE MI ha chiamato a raccolta in piazza 20.000 persone e, tra gli artisti che si sono esibiti, ci sono stati Rosa Chemical, Mara Sattei, Nitro, Ariete, M¥SS KETA, Lazza, Dargen D’Amico, Shiva, Rhove, Ghali, Tananai e Tedua. Organizzato da Fedez in collaborazione con Doom Entertainment, Vivo Concerti e il Comune di Milano, anche quest’anno ospiterà grandi nomi della scena musicale che al momento non sono ancora stati resi noti.

L’evento potrà essere seguito anche anche da casa su Italia 1 o in streaming su Mediaset Infinity. A condurre la serata sul palco ci saranno Max Angioni, comico e conduttore de Le Iene, e l’attrice e conduttrice Mariasole Pollio. Lo youtuber Gabriele Vagnato, invece, si occuperà dell’anteprima della serata che andrà in onda su Mediaset Infinity. LOVE MI 2023 sarà trasmesso in diretta anche su Radio 105.